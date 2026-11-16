Esenler'de özel program: Nurullah Genç’in 50. sanat yılı kutlandı

Şair, yazar ve fotoğraf sanatçısı Nurullah Genç’in 50 yıllık sanat yolculuğu, Esenler’de düzenlenen özel programla kutlandı. Genç’in şiirleri seslendirildi, eserlerinden oluşan sergi açıldı.

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Şair, yazar ve fotoğraf sanatçısı Nurullah Genç, sanat hayatında yarım asrı geride bıraktı. Genç’in 50. sanat yılı ise özel bir programla kutlandı. Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra edebiyat, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Seyfullah Kartal ve Talha Bora Öge, Nurullah Genç’in şiirlerini seslendirdi. Usta şair Nurullah Genç de sevilen eserlerinden “Yağmur” şiirini okuyarak dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Faaliyet çerçevesinde “Sanat ve Edebiyat Dünyasında Nurullah Genç” ve “Bilim ve Akademi Dünyasında Nurullah Genç” başlıklı iki ayrı panel de gerçekleştirildi. Programın bir diğer önemli etkinliği ise Genç’in farklı coğrafyalarda bizzat çektiği fotoğraflardan ve kaleme aldığı şiirlerden oluşan “Söğüt Gölgesi” sergisinin açılışı oldu.

HÂLIK BİLİR, BİLDİRİR…

Gecede söz alan Nurullah Genç, “Henüz kimsenin bizi tanımadığı, şiir yazmak için çabaladığımız yıllarda ‘Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?’ diye sorarlardı. Ben de ‘Balık bilmezse Hâlık bilir’ diye cevap verirdim. Bir gün biri bunun nedenini sorduğunda, ‘Hâlık bilirse, O’nun bildirdiği insanlar da bilir’ dedim. Bildiğiniz için ve bugün burada olduğunuz, bizleri dinlediğiniz ve bu güzel buluşmaya katıldığınız için hepinize ediyorum” ifadelerini kullandı.

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