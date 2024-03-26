Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Kültür - Sanat > Galata Kulesi'nde son durum! Fileyle sarılan kule havadan görüntülendi

Galata Kulesi'nde son durum! Fileyle sarılan kule havadan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçen ay ziyarete kapatılan Galata Kulesi, restorasyon çalışmaları kapsamında inşaat filesiyle sarıldı.İskelelerin kurulduğu kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

Galata Kulesi'nde neler oluyor? Fileyle sarılan kule havadan görüntülendi - 1. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örüldüğü ve etrafının da yeşil bir inşaat filesiyle sarıldığı görüldü. Öte yandan, İstanbul’un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının Nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zaman algınızla oynayan müze! Türkiye’de bir ilk olan Zaman Müzesi'ne yoğun ilgi - Kültür - SanatTürkiye'de bir ilk! Zaman algınızla oynayan müzeŞaheserler Anadolu’yu dolaşacak! 16 şehirde 6 bin etkinlik... - Kültür - SanatŞaheserler Anadolu’yu dolaşacak! 16 şehirde 6 bin etkinlik...Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında bir minaresi söküldü - Kültür - SanatRestorasyon sürüyor! Ayasofya'nın bir minaresi söküldü2023 yılı en çok televizyon seyreden kitlenin özellikleri açıklandı: 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir - Kültür - Sanat2023 televizyon izleme raporu yayınlandıEserini izlerken tren çarptı, sırrı 141 yıldır çözülemedi! La Sagrada Familia Kilisesi inşaatı sona yaklaştı - Kültür - SanatEserini izlerken tren çarptı, sırrı 141 yıldır çözülemedi!Tarihi kaleye İtalya'dan ödül! Seddülbahir Kalesi uluslararası kısa liste ödülüne layık görüldü - Kültür - SanatTarihi Seddülbahir Kalesi'ne İtalya'dan ödül!Hilye-i Şeriflerle Hazreti Peygamber anlatılıyor... Eşsiz güzelliği yazıyla resmettik! - Kültür - SanatEşsiz güzelliği yazıyla resmettik!ABD’de yapay zekâ sınırlandırılıyor! Sanatçı sesine hukuki koruma - Kültür - SanatSanatçı sesine hukuki koruma!Kütüphane Haftası 60. defa başlıyor, bütün Türkiye kitap kokacak - Kültür - SanatBütün Türkiye kitap kokacak!20 senede çekilen fotoğraflar sergileniyor, üç mukaddes mescitten enstantaneler - Kültür - SanatÜç mukaddes mescitten enstantaneler
Sonraki Haber Yükleniyor...