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Güney Korelilerden Çorum çıkarması! 100'den fazla tarihi eseri ödünç alıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Korelilerden Çorum çıkarması! 100&#039;den fazla tarihi eseri ödünç alıyorlar
Çorum, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 100'den fazla tarihi eser, Güney Kore'nin başşehri Seul ve Gimhae'de 6 ay boyunca sergilenecek. Hititler'in başşehri Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik şehirlere ev sahipliği yapan Çorum'a gelen Güney Koreli heyet, eserlere hayran kaldı.

Çorum Belediyesi ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan "kardeş şehir protokolü" kapsamında Seul ve Gimhae müzelerinden yöneticiler Çorum'a geldi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan eşliğinde Çorum Müzesi'ni gezen Koreli müze görevlileri, müze müdürü Metin Çakar ve Şapinuva Kazı Başkanı Doç. Dr. Önder İpek'ten eserler hakkında bilgi aldı.

Güney Korelilerden Çorum çıkarması! 100'den fazla tarihi eseri ödünç alıyorlar - 1. Resim

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore'de 7 Ekim'de başlayacak sergilerde Çorum'un ve Hititlerin, Güney Kore halkına detaylıca tanıtılacağını söyledi.

Güney Kore'den uzmanların, orada sergilenecek eserleri görmek için Çorum'a geldiğini belirten Candan, envanter çalışmasının kısa süre içinde tamamlanacağını, geçici süreyle Güney Kore'ye gönderilecek tarihi eserlerin belirleneceğini kaydetti.

Güney Korelilerden Çorum çıkarması! 100'den fazla tarihi eseri ödünç alıyorlar - 2. Resim

Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won da Hitit eserlerinin ekimde Gimhae'de yapılacak serginin ardından 2025 yılı mart ayında başkent Seul'de insanların ilgisine sunulacağını aktardı.

Hyeung-won, Hitit eserlerinin yurt dışında ilk kez Güney Kore'de sergileneceğini belirterek, heyecanlı olduklarını bildirdi.

Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ise Hititler'den kalma eserlerin güzel bir sergi ile Güney Kore halkı ile buluşacağını kaydetti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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