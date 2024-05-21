Güney Korelilerden Çorum çıkarması! 100'den fazla tarihi eseri ödünç alıyorlar

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 10:22 - Güncelleme:

Çorum, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı

Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 100'den fazla tarihi eser, Güney Kore'nin başşehri Seul ve Gimhae'de 6 ay boyunca sergilenecek. Hititler'in başşehri Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik şehirlere ev sahipliği yapan Çorum'a gelen Güney Koreli heyet, eserlere hayran kaldı.