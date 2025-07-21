Haftanın kitapları | Kitaplara dair muzipçe yazılar

Haftanın kitaplarında bu hafta “Editöre Not”, “Sana Söyleyemedim” ve “50 Yılın Toplu Öyküleri” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

KİTAPLARA DAİR MUZİPÇE YAZILAR

İtalyan yazar ve yayımcı Roberto Calasso’nun makale ve konuşmalarından derlenen “Editöre Not”, estetik, kültürel ve felsefi bir nesne olan kitaba dair fikirlerini ihtiva ediyor. Titiz üretimiyle tanınan Calasso, Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan eserinde yayıncılıkla alakalı merak edilen birçok soruya muzip cevaplar veriyor. Eşsiz kitaplar, kitapların kapak yazılarının hakiki yüzü ve edebî bir tür olarak yayıncılık gibi konular eserde yer buluyor. Aynı zamanda Calasso, şahsi anekdotlarıyla neşriyat tarihinin sembol isimlerini ele alıyor. Böylece 20. yüzyıl Avrupa entelektüel hayatının nabzı tutuluyor. Calasso’nun 130 sayfalık metni, yayın dünyasından insanların yanı sıra kitaba merak duyan herkesin alakasını çekecek bir eser.

ANADOLU YOLLARINDA HÜZÜNLÜ BİR SEYAHAT

Medya dünyasının tanınmış simalarından Murat Gener’in “Sana Söyleyemedim” adlı ilk romanı TK Yayınları etiketiyle raflarda. Gener, eserinde 1960’ların İstanbul’unda Abdulaziz ve Hayriye’nin kesişen hayatlarını farklı şehirlerde geçen, katmanlı bir hikâye örgüsüyle anlatıyor. Yazar okuyucusunu kâh Ilgaz Dağları’ndaki bir köye kâh Maçka’daki bir apartman dairesine kâh Diyarbakır Sincariye Medresesi’ne götürüyor. Bir ailenin üç neslinin anlatıldığı eser, yazarının hayatından izler taşıdığı gibi yakın tarihte yaşanmış hadiselere dair göndermeleriyle de dikkat çekiyor. Anadolu’nun tabii güzelliklerinin yansıdığı hüzünlü eser, bu toprakların edebî mirasından da besleniyor.

YARIM ASIRDAN SÜZÜLEN HİKAYELER

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Buket Uzuner’in 50 yıllık yazarlık serüvenini yansıtan “50 Yılın Toplu Öyküleri”, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Derleme eser, yeni ve aykırı öykülerle yazarın edebiyattaki izini bugüne taşıyor. Kitap, Uzuner’in daha önce yayımlanmış yedi hikâye kitabını bir araya getirirken, yazarın edebî gelişimini de ortaya koyuyor. Edebiyatçının “Ankara’nın En Güzel Mevsimi” adlı yeni bir öyküsü de ilk defa bu kitapta yer alıyor. Uzuner, kitabın önsözünde Attilâ İlhan’a ilk dosyasını götürdüğü günden bugüne uzanan yarım asırlık yazı yolculuğunu samimi bir dille anlatıyor.