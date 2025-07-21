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İstanbul’dan Pasifik’e... Hat geleneğimiz Endonezya’da yaşatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul’dan Pasifik’e... Hat geleneğimiz Endonezya’da yaşatılıyor
Endonezya, Hat Sanatı, Medrese, Üniversitesi, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’da İslam sanatlarının önemli bir dalı olan hat sanatı, Osmanlı döneminde şekillenen üsluplar ve geleneksel eğitim yöntemiyle canlanıyor.

KORAY ERDOĞAN - Faslı hattat Belaid Hamidi’nin taşıyıcılığını yaptığı Osmanlı hat üslupları, bugün ülkedeki birçok medrese ve üniversitede öğretiliyor. Hamidi, merhum Türk hat üstadları olan Ali Alparslan ve Hasan Çelebi ile bire bir çalışarak bu hat silsilesine dâhil oldu. Hamidi’nin Osmanlıdan gelen bu sanat zincirini Endonezya’ya taşımasında kilit rolü ise beş Endonezyalı öğrencisi üstlendi.

Muhammed Nur, Nur Hamidiyah, Alim Gema Alamsyah, Khoiru Rofiqi ve Shahryanshah Sirojuddin adlı sanatçılar Hamidi’den aldıkları eğitimle hattı ülkelerinde yaşatmaya başladı. Pasifik’te yaşayan sanatçılar, geleneksel Osmanlı icazet sistemini de uygulamaya devam ediyor. Öğrenciler, ustalarının gözetiminde yazı çalışmaları yaparak sanatlarını geliştiriyor ve sonunda yazdıkları bir eserle icazet alıyor. Bu uygulama manevi bir miras olarak da değerlendiriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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