Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ressam Devabil Kara’dan yeni sergi! Hatıralarını tabaklara işledi

Ressam Devabil Kara’dan yeni sergi! Hatıralarını tabaklara işledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ressam Devabil Kara’dan yeni sergi! Hatıralarını tabaklara işledi
Ressam, Fethiye, Muğla, Tabak, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanatçı Devabil Kara’nın “Mitik Hafızanın İzleri” sergisi, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki RoomeART Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kara, gündelik hayatın sıradan bir nesnesi olan tabakları, bu sergide âdeta bir tuval olarak kullanıyor. Bu sıra dışı eserler hem şahsi hem de kolektif bir hafızanın izlerini taşıyor. Porselen tabakların yüzeyinde ortaya çıkan hayalî imajlar, sanatçının kaybolmayan çocukluk hatıralarını yansıtıyor.

Ressam Kara, izleyiciyi anı yolculuğuna çıkararak çocukluğun geçtiği coğrafyanın derinlerde yatan mitik hafızasını sorgulamaya davet ediyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği sergi, 7 Eylül’e kadar Fethiye’de görülebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yıldız Sarayı’nı 694 bin kişi ziyaret etti! En büyük rağbet Rusya ve Orta Doğu’danMide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi... Düğün yemeği yine zehirledi! 4 ilde 91 kişi hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldız Sarayı’nı 694 bin kişi ziyaret etti! En büyük rağbet Rusya ve Orta Doğu’dan - Kültür - SanatYıldız Sarayı’nı 694 bin kişi ziyaret etti! En büyük rağbet Rusya ve Orta Doğu’danTarihçiler şaşkın! Düzce'de saklı hazine ortaya çıktı - Kültür - SanatTarihçiler şaşkın! Düzce'de saklı hazine ortaya çıktıÜnlü heykel Türkiye'ye giriş yaptı! Kaçırılan Marcus Aurelius 3 heykelle birlikte ait olduğu topraklara iade edildi - Kültür - SanatÜnlü tarihi eser ait olduğu topraklardaGizemli tapınaktaki esrarengiz odalar aydınlatılıyor: Yanmış bir insan iskeleti, yazılı belgeler bulduk... - Kültür - SanatGizemli tapınaktaki esrarengiz odalar aydınlatılıyorAntik çağlardan günümüze ulaştılar, bu şehirde ilk defa sergileniyorlar: En yoğun ilgiyi gören eser - Kültür - Sanatİlk defa sergileniyorlar: Şehrin tarihini aydınlatan seramikArkeolojik kazıdan lüks villa çıktı: 12 odalı, havuzlu, 1500 metrekare... - Kültür - SanatKazıdan lüks villa çıktı: 12 odalı, havuzlu, 1500 metrekare
Sonraki Haber Yükleniyor...