Ressam Devabil Kara’dan yeni sergi! Hatıralarını tabaklara işledi

Sanatçı Devabil Kara’nın “Mitik Hafızanın İzleri” sergisi, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki RoomeART Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kara, gündelik hayatın sıradan bir nesnesi olan tabakları, bu sergide âdeta bir tuval olarak kullanıyor. Bu sıra dışı eserler hem şahsi hem de kolektif bir hafızanın izlerini taşıyor. Porselen tabakların yüzeyinde ortaya çıkan hayalî imajlar, sanatçının kaybolmayan çocukluk hatıralarını yansıtıyor.

Ressam Kara, izleyiciyi anı yolculuğuna çıkararak çocukluğun geçtiği coğrafyanın derinlerde yatan mitik hafızasını sorgulamaya davet ediyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği sergi, 7 Eylül’e kadar Fethiye’de görülebiliyor.