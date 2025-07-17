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Haberler > Kültür - Sanat > Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı. Hüsrev Paşa Camisi'ndeki sergi hakkında konuşan cami imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, "Sanatımız unutulmaya yüz tutmuştu fakat yapılan festivallerle sanatımız tekrar gün yüzüne çıktı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da  "Adil-i Mutlak" Hat Eserleri Sergisi", sanatseverlerle buluştu.

"Adil-i Mutlak" temasında hazırlanan sergi, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda ziyarete açıldı.

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı - 1. Resim

"HÜSREV PAŞA CAMİSİ VAN'IN KALBİDİR"

Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, hat sanatının kültürel bir miras olduğunu söyledi.

Serginin ilgi gördüğünü belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında bu yıl tekrar sergimizi açtık. Geçen yıl da 'Besmele-i Şerif' temasıyla düzenlenmişti. Bizim için çok önemli bir sergi. Sanatımız unutulmaya yüz tutmuştu fakat yapılan festivallerle sanatımız tekrar gün yüzüne çıktı. Sergimiz iki yılda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Bu durum bizi ve yöre halkını sevindirdi.  Birçok turist ilk olarak burayı ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında sergimizi de gezme fırsatı buluyorlar. Biz de ecdadımızın sanatını burada ziyaretçilere anlatıyoruz."

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı - 2. Resim

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı - 3. Resim

Şehrin kalbindeki sergi dikkat çekiyor! Adil-i Mutlak ziyarete açıldı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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