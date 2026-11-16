Haftanın kitaplarında bu hafta “Kurşuna Dizilen Kalemler”, “Sevda Bir Akşam Güneşi” ve “Borges: Belki Ölmeden Önce Bir Kez Daha Yaşarım” okurlarını bekliyor.

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Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Kurşuna Dizilen Kalemler

TÜRK DÜNYASININ KIRILAN KALEMLERİ

Sovyetler Birliği’nin özellikle 1930’lu yıllarda artan siyasi baskı ve tasfiye politikaları, Türk dünyasının düşünce hayatında da derin yaralar açtı. Türkistan’dan Kırım’a, Azerbaycan’dan Kafkasya’nın diğer bölgelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada çok sayıda Türk fikir adamı tutuklandı, sürgüne gönderildi, işkenceye maruz bırakıldı veya öldürüldü. Dr. Mehmet Can’ın “Kurşuna Dizilen Kalemler” adlı eseri, işte bu karanlık devrin unutulmaya yüz tutmuş hikâyelerini tekrar hatırlatıyor. Babıali Kültür Yayınları etiketiyle okura sunulan eserin dikkat çeken yönlerinden biri ise tarihî olayları sadece siyasi kararlar ve devlet politikaları üzerinden değil, insan hayatı ve aile üzerinden de incelemesi.

Haftanın kitapları | Kurşuna Dizilen Kalemler

MİRAS KAVGASINI KİM KAZANACAK?

Ahlaki eserleriyle tanınan Ahmed Günbay Yıldız, “Sevda Bir Akşam Güneşi” adlı romanında bir miras kavgası ve peşinden gelişen hadiseleri merkezine alıyor. Timaş Yayınları etiketiyle okura sunulan eserde, geçici menfaatlere dayalı çıkar ilişkilerinin karşısına manevi prensipler konuyor… Bezirgân ailesinin reisi Yahya Bezirgân’ın, değerlerini yaşatan torunu Haluk’a, mirasından ve yayıncılık şirketinden büyük pay devretmesi, kıskançlığa ve miras kavgasına yol açar. Dedesinin vasiyetine sadık kalan Haluk, bir yandan ailevi baskılara ve amcasının muhalefetine direnip “Serdar Sıtkı Sarıay” mahlasıyla ilk romanını yayımlatırken, diğer yandan kuzeni Kardelen’in kendisine duyduğu tek taraflı sevdadan uzak durmaya çalışıyor. Yaşanan bir trafik kazası hayat yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

Haftanın kitapları | Kurşuna Dizilen Kalemler

LUİS BORGES’İN TASAVVUF NOTLARI

Arjantinli yazar Jorge Luis Borges’in gözünde Doğu, hiçbir zaman geçici bir hevesle ya da egzotik bir merakla varılmış bir yer olmadı. Aksine tasavvuf geleneği ve Doğu düşüncesiyle mistisizmi, yazarın eserlerinde zamanla kökleşen entelektüel bir odağa dönüştü.

Alfa Yayınları’ndan çıkan “Borges: Belki Ölmeden Önce Bir Kez Daha Yaşarım”, yazarın bu kadim coğrafyanın düşünce dünyasıyla kurduğu bağı gözler önüne seriyor. Odak noktasına Borges’in “İslam Mistikleri” başlıklı notlarını alan bu çalışmada, yazarın İslam’a dair bazı klişe oryantalist ve hatalı söylemler tekrar edilmekle birlikte Peygamber Efendimiz’in hayatına ve Müslümanlıktaki mutasavvıflara vurgu yapıldığı görülüyor.

Eser, hayatının son yıllarında Batılı Arapça öğrenmeye girişen bir yazarı farklı bir gözle okumamıza imkân tanıyor.

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