Haftanın kitapları | Sovyet devriminden sefalet manzaraları

Haftanın kitaplarında bu hafta “Can”, “Dakikalar İçinde Siyaset” ve Merhamet” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Rus yazar Andrey Platonov’un bir zamanlar Rusya’da bile yasaklı olan eseri “Can”, “Dakikalar İçinde Siyaset” adlı eser ve Senarist Cem Başeskioğlu’nun ilk romanı “Merhamet” okurları bekliyor.

SOVYET DEVRİMİNDEN SEFALET MANZARALARI

Rus yazar Andrey Platonov’un bir zamanlar Rusya’da bile yasaklı olan eseri “Can”, bu defa Timaş Yayınları etiketiyle Türk okuruyla buluşuyor. Komünizme inanmış bir yazar olan Platonov, buna rağmen eserinde Rusya’daki 1917 devrimin ortaya çıkardığı acıları ve kendi hayal kırıklıklarını işliyor. Eserde Moskova İktisat Enstitüsü’nden yeni mezun olan Nazar Çagatayev, sosyalist devrimi sefalet içinde yaşayan halkı “Canlara” götürmek üzere çetin bir yola çıkıyor ama ümitsiz halkının tehlikeli bir seyahatinin parçası oluyor. Eserde “sert” bir hikâye, Platonov’un “zor” kurgusuyla birleşiyor...

SİYASET DÜNYASINDAN İKİ YÜZ KAVRAM

Kronik Kitap’ın “Dakikalar İçinde” serisi siyasete uzandı... Hayatımızın her anına sirayet eden politikaya dair fikir, teori ve ideolojiler; “Dakikalar İçinde Siyaset” adlı eserde ele alınıyor. Başlıkların görseller eşliğinde basit bir lisanla aktarıldığı kitapta siyasete dair 200 temel mefhum izah ediliyor. Eserde cevabı verilen sorulardan bazıları ise şöyle: Aristo’dan Marx’a fikirler ve felsefeler nasıl değişti? Siyasal sistemler nasıl işliyor? Demokrasi ve seçimler düşündüğümüz kadar önemli mi?

ZORLU DEVİRDEN 'MERHAMET' HİKAYESİ

Senarist Cem Başeskioğlu’nun ilk romanı “Merhamet” İz Bırakan Kalemler Yayınevi etiketiyle okurla buluştu. Eserde, geçen asrın başında geçen aykırı bir hikâye ile merhamete vurgu yapılıyor. Romanda Anadolu topraklarında işgal ve mücadele devam ederken İstanbul’da yaşayan bir kadının trajik hikâyesi merkeze alınıyor. Ailesini kaybeden Cahide, Madam Lucy’nin evine satılıyor. İstanbul’un kabadayılarından Yavuz tarafından kurtarılan kadının bu saadeti ise uzun sürmüyor…