Haftanın sanat ajandası | “Boğaziçi Film Festivali”
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ardan Özmenoğlu’nun şahsi sergisi “Looking Through the Glass”, 28 Temmuz tarihine kadar Anna Laudel Bodrum’da sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği eserler, 13 Eylül 2024 - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesinde sergilenecek.
“Boğaziçi Film Festivali”, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışma kategorilerine başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.
Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 2 Ağustos akşamı genç müzisyen Can Ozan’ı ağırlayacak.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi