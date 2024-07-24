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Haftanın sanat ajandası | “Boğaziçi Film Festivali”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haftanın sanat ajandası | “Boğaziçi Film Festivali”

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ardan Özmenoğlu’nun şahsi sergisi “Looking Through the Glass”, 28 Temmuz tarihine kadar Anna Laudel Bodrum’da sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği eserler, 13 Eylül 2024 - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesinde sergilenecek.

“Boğaziçi Film Festivali”, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışma kategorilerine başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 2 Ağustos akşamı genç müzisyen Can Ozan’ı ağırlayacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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