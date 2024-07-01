Kültür Yolu Türkiye’nin diğer ucuna uzandı! Bakan Ersoy: "Yerel Yönetimler de keşke bize katılsa"

Şehir sayısı 16’ya yükselen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı Van oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van’da belediyenin festivale iştirak etmediğini ama kimseye bel bağlamadan faaliyetleri yaptıklarını anlattı.

MURAT ÖZTEKİN VAN - İlk defa İstanbul’da yapılmaya başlayan ve artık dünyanın en büyük festival zinciri olarak anılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, geride kalan üç senede Türkiye’nin diğer ucu Van’a uzandı… Şehirde önceki gün ilk defa kapılarını açan festival çerçevesinde dokuz gün boyunca 500’e yakın kültür ve sanat faaliyeti gerçekleştirilecek. Tarihî şehrin kültür merkezlerinin yanında tarihî alanları da festivalin bir parçası olacak.

KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK

Van’da bir araya geldiğimiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise farklı partilerden belediyelere kapılarının açık olduğu ama festivali Bakanlık olarak tek başlarına yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Ersoy “Önce tek başımıza nasıl başaracağımıza karar veriyoruz. Sonra yerel yönetimler başta olmak üzere katılmak isteyen herkese kapıları açıyoruz. Kimseye ‘gelmeyin’ demiyoruz. Valilikler olur, belediyeler olur; ne kadar bize destek verirlerse yükümüz o kadar hafifler. Keşke bize katılmak isteseler ama birilerine güvenerek bu işi yapmıyoruz” diye konuştu. Ersoy, Van’da ise belediyelerden bir destek talebi gelmediğini söyledi.

ARTIK YABANCI SİNEMACILAR BİZE GELİYOR

Gündemdeki diğer mevzulara dair de açıklama yapan Bakan Ersoy, ABD Başkanı J. Biden ve Trump’ın CNN’deki canlı yayın tartışmasında yer alan İstanbul reklamının geçmişinin öncelere dayandığını, Turizm Geliştirme Ajansının dört yıldır başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Hollywood yönetmenlerinin de film çekmek için artık Türkiye’nin kapısını çalmaya başladığını kaydeden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye’de sinema kanununda yaptığımız değişiklikle yabancı yapımlara destek vermeye başladık. İzlenme kapasitesi yüksek filmler olursa tanıtım desteği kapsamında ekstra destekler de verebiliyoruz. Artık kendilerine gitmek zorunda da kalmıyoruz. Yabancı yönetmenler bize geliyorlar. Türk dizilerinin içine de mekânlarımız tanıtacak senaryolar yerleştirilmeye başladık.

İstanbul’daki Kız Kulesi gibi tarihî mekânların Ege’de başlanan gece müzeciliğine dâhil edilebileceğinin sinyalini veren Ersoy “Biraz sonuçları gördükçe devam etmek istiyoruz. Her uygulamanın öngörülemeyen artıları ve eksileri oluyor. Hepsini analiz edip yeni stratejilerimizi ona göre oluşturacağız” dedi.

SANATÇILAR MATRAKÇI NASUH'UN

“Kültür Yolu”nun en önemli sergilerinden biri Beste Gürsu’nun küratörlüğünde hazırlanan ‘’Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı’’… Sergide meşhur Osmanlı sanatçısı ve ilim adamı Matrakçı Nasuh’un Kanûnî Sultân Süleymân’ın, ilk İran seferini anlattığı “Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân” adlı eserine; hat, çini, minyatür gibi çalışmalarla yorumlar getiriliyor. Sanatçının İstanbul tasviri ise dijital sanatla buluşuyor. Sergide İranlı sanatçı Alan Kouchhakpour’un ‘’Kanuni Sultan Süleyman’’ portresi de ilk defa teşhir ediliyor.

İRANLI İSİMLER BU DEFA SANAT ESERLERİYLE GELDİ

İranlıların Van’a olan rağbeti malum. Şehirde yapılan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde de İranlı sanatçıların eserleri dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı “Selam” adlı sergide eserleri yer alan İranlı sanatçılardan biri olan kaligrafi ustası Esmaeil Rashvand, hat sanatı ile Esmaül Hüsna’yı Türkiye haritası üzerine işlemiş. Alan Kouchakpour ise hiperrealist at resimleri ve kadife üzerine yaptığı sıra dışı resimlerle dikkat çekiyor. Sanatçı Parisa Nami da atık ahşapları ileri dönüşümle işlediği “Hayal kuşları” adlı heykelleriyle festivalde yer alıyor.