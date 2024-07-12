Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | "Havaya Dair" sergisi

Haftanın sanat ajandası | "Havaya Dair" sergisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | &quot;Havaya Dair&quot; sergisi
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsü esnasında katledilen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz hatırasına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni, 13 Temmuz’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek. Sekiz bin fotoğrafın incelendiği yarışmada, 4 temel kategorinin yanı sıra 2 özel kategoride de ödül verilecek. Kazanan fotoğraflar, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda sergilenecek.

Salt’ın, Garanti BBVA’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Havaya Dair” sergisi, 18 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında ziyarete açık kalacak. Sergi, hava kirliliğinin sosyal ve ekolojik tesirlerini merkezine alıyor.

Yönetmen Roland Emmerich’in tarihî drama dizisi “Those About to Die” Prime Video’da yayınlanacak. 10 bölümün tamamı, ABD lansmanından bir gün sonra 19 Temmuz’da seyirciyle buluşacak. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
En kurak Haziran'ı yaşadık!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Farkındalık için açık havada Filistin filmleri - Kültür - SanatFarkındalık için açık havada Filistin filmleriBeyazperdede nostalji! Sinema açık havaya taşınıyor - Kültür - SanatBeyazperdede nostalji! Sinema açık havaya taşınıyorKasapoğlu'nun hayatı film oldu: Anlatmadan Yapamam - Kültür - SanatKasapoğlu'nun hayatı film oldu: Anlatmadan YapamamSinemada bu hafta | Ay, bunlar komplo! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Ay, bunlar komplo!AKM'de tören... ‘On5Sıfır7 Film Haftası’ başladı - Kültür - SanatAKM'de tören... ‘On5Sıfır7 Film Haftası’ başladıİstanbul Modern'de Eliasson sergisine 70 bin ziyaretçi - Kültür - Sanatİstanbul Modern'de Eliasson sergisine 70 bin ziyaretçi
Sonraki Haber Yükleniyor...