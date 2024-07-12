Haftanın sanat ajandası | "Havaya Dair" sergisi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsü esnasında katledilen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz hatırasına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni, 13 Temmuz’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek. Sekiz bin fotoğrafın incelendiği yarışmada, 4 temel kategorinin yanı sıra 2 özel kategoride de ödül verilecek. Kazanan fotoğraflar, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda sergilenecek.

Salt’ın, Garanti BBVA’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Havaya Dair” sergisi, 18 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında ziyarete açık kalacak. Sergi, hava kirliliğinin sosyal ve ekolojik tesirlerini merkezine alıyor.

Yönetmen Roland Emmerich’in tarihî drama dizisi “Those About to Die” Prime Video’da yayınlanacak. 10 bölümün tamamı, ABD lansmanından bir gün sonra 19 Temmuz’da seyirciyle buluşacak.