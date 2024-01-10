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    Hayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra ödülle dönmesi Spider-Man fanlarını üzdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Japon yönetmen Hayao Miyazaki, 10 yıl sonra Çocuk ve Balıkçıl filmiyle Altın Küre'de en iyi animasyon ödülünü aldı. Onun bu başarısı, geçen yılın en çok ses getiren animasyon filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse hayranlarını üzdü.

    Hayao Miyazaki&#039;nin 10 yıl sonra ödülle dönmesi Spider-Man fanlarını üzdü
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Altın Küre'de Oppenheimer ve Barbie mücadelesinin bir benzeri de ansimasyon kategorisinde yaşnıyordu. Animasyon filmleriyle kült yapımlara imza atan Hayao Miyazaki 10 yıllık bir aranın ardından, Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron) filmiyle geri döndü. En iyi animasyon dalında Miyazaki'nin bu filmine karşı Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse) bulunuyordu. Ancak Altın Küre tercihini Miyazaki'den yana kullandı. 10 yıllık bir aranın ardından Miyazaki'nin bu geri dönüşü Örümcek Adam fanlarını üzdü.

    SIRA OSCAR'DA

    BAFTA'nın uzun listesinde en iyi animasyon kategorisinde yer alan Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron), Oscar 2024'ün de güçlü adayları arasında. Çok defa filmlerine uzun aralar veren ve emekli olduğu düşünülen Miyazaki, her geri dönüşünde animasyon yapımların zirvesine yerleşiyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OscarAltın Küre
    Haberler > Kültür - Sanat > Hayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra ödülle dönmesi Spider-Man fanlarını üzdü
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