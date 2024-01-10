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    Fatih Karagümrük'te ayrılık! Cem Kablan'ın yeni adresi Trabzon oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ara transfer dönemine hareketli giren Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kalecisi Cem Kablan, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya imza attı.

    Fatih Karagümrük&#039;te ayrılık! Cem Kablan&#039;ın yeni adresi Trabzon oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1461 Trabzon FK, Cem Kablan’ı kadrosuna kattı

    TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapısından yetişip Fatih Karagümrük’te forma giyen kaleci Cem Kablan’ı kadrosuna kattı. 

    Fatih Karagümrük'te ayrılık! Cem Kablan'ın yeni adresi Trabzon oldu

    Kulüpten yapılan açıklamada, “1461 Trabzon FK’mız, Trabzonspor altyapısından yetişen ve son olarak Süper Lig ekibi Karagümrük takımında forma giyen kaleci Muzaffer Cem Kablan ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

    24 yaşındaki kaleci, Trabzonspor altyapısında uzun dönem forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporFatih Karagümrük
    Haberler > Spor > Fatih Karagümrük'te ayrılık! Cem Kablan'ın yeni adresi Trabzon oldu
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