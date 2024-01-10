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    Fernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş'ta

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağladığını duyurdu. Norveçli sağ bekin sözleşme şartları belli oldu.

    Fernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş&#039;ta
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fernando Santos'u yeni teknik direktör olarak göreve getiren Beşiktaş, ilk transferini Süper Lig'den yaptı.

    Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli sağ bek, ligin ikinci devresinde siyah-beyaz formayı giyecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Fernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş'ta
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