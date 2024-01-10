- Güncelleme Tarihi:
Fernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş'ta
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağladığını duyurdu. Norveçli sağ bekin sözleşme şartları belli oldu.
Fernando Santos'u yeni teknik direktör olarak göreve getiren Beşiktaş, ilk transferini Süper Lig'den yaptı.
Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli sağ bek, ligin ikinci devresinde siyah-beyaz formayı giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi