2 yıl sonra aynı acı: Servis aracının ezdiği 5 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

10 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:06

Kahreden olay dün akşam İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa dönen servis sürücüsü, 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş’i görmeyerek ezdi. Sürücü, bir süre tekerin altına kalan çocuğun üstünde beklerken daha sonra durumu fark etmesiyle üzerinden geçti.

MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Enes Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken Memiş'in cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınırken konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

2 YIL ÖNCE DE ABİSİ KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan, Muhammet Enes'in abisi Yasin Memiş'in de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile yakını Fazıl Memiş yaşanan kazaya tepki gösterdi. Servis şoförünün yaşlı olduğunu ve bu yaşta bir kişinin araç sürmemesi gerektiğini belirten Memiş şunları kaydetti:

“Ben çalışıyordum kuzenim tarafından haberdar oldum. Olay yerine gittik cenazemiz hala yerdeydi. Ondan sonra cenazeyi kaldırıp hastaneye götürdüler. 60 yaşındaki bir adamı servise veriyorlar. Adam göz göre göre çocuğu katlediyor. Çocuk daha yaşıyorken bir de kafasının üstünden geçiyor. 60 yaşında ki bir adamı servise verirseniz olacaklar budur. 2 yıl önce yine abisi cuma namazına gidecekken üst geçidi kullanmayıp yoldan geçiyor. Karşıya geçerken süratli bir şekilde 120 üstünde bir hızla gelen araç çocuğa vuruyor ve durmayıp kaçıyor. Sonrasında serbest bırakılıp gidiyor. Müebbet cezasına çarpılmasını ve diğer servis şoförünün de tutuklanmasını istiyoruz."