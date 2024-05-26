Hedef 350 bin kitapseveri bir araya getirmekti! 6'ncı Doğu Anadolu Kitap Fuarı sona eriyor

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Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla açılan "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nın 350 bin ziyaretçiyle tamamlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve 17 Mayıs'ta açılan fuar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

Fuara gelenler, hem satışa sunulan kitapları inceleme hem de alışveriş yapma imkanı buluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş kitap fuarının düzenlenmesi için yaklaşık bir ay önce hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Fuara binlerce kişinin katıldığını belirten Keleş, "Hemen hemen bir stantta 3-4 yayınevi ürünlerini sergiliyor. Bugün inşallah final yapacağız. Günlük yaklaşık 30-35 bin insan fuarımızı ziyaret etti. Hedefimiz fuar bitiminde 300-350 bin kişi." ifadelerini kullandı.

Keleş, öğrencilerin de fuara ilgisini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerimizi kitaplarla buluşturduk. Valimiz 10 bin tane kitap kuponu hediye etti. Onları da öğrencilerimize taşıdık. Fuarımızda sahne oluşturduk, yaklaşık 60 söyleşi gerçekleştirdik. Bugün de finalimizi Serdar Tuncer ile yapacağız. Yayınevlerinin ilgisinden memnun kaldık. Yüzde 90 yayınevlerinin kendisi ya da temsilcileri katıldı. Hem yayınevi hem de vatandaşlarımızdan aldığımız izlenim bize güç veriyor. Eksiklerimiz olabilir ama inşallah gelecek fuarlarda telafi edeceğiz. Elimizden geldiği kadar güzel bir fuar organize etmeye çalıştık."