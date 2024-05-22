Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Bu kitaplara dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Bu kitaplara dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Bu kitaplara dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti
Resmi Gazete, Haber

Eğitim Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" isimli kitapları muzır yayın ilan etti.

Çocukları, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre muzır yayın olarak ilan edilen kitaplar:

  • Alex Hirsch tarafından yazılan, Derya Din tarafından çevirisi yapılan, Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020'de basılan "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3" 
  • Ben Brooks tarafından yazılan, Quinton Winter tarafından resimlenen, Sabire Pınar Acar tarafından çevirisi yapılan ve Eksik Parça Yayınları tarafından basımı yapılan "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" 
  • Colleen Rowan Kosinski tarafından yazılan, Valeria Docampa tarafından çizerliği yapılan, Özge Ceren Hacıosmanoğlu tarafından çevrilen, Yakamoz Yayınları tarafından yayımlanan "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" 

Bu kitaplara dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti - 1. Resim

"1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından resen incelendi.

İncelemeler sonucunda üç kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına karar verildi."

Düzenleyen:  - Eğitim
iPhone'lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı!Seçil Erzan davasında adı geçiyordu! Fatih Terim uzun süren sessizliğini bozdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB duyurdu! YKS'ye hazırlananlar dikkat, tarih belli oldu - EğitimMEB duyurdu! YKS'ye hazırlananlar dikkat, tarih belli olduHamaney oğlu için bütün engelleri kaldırıyor mu? Reisi'nin sır perdesi aralanıyor - EğitimHamaney oğlu için bütün engelleri kaldırıyor mu?20 bin öğretmen için başvuru zamanı! 31 Mayıs’a kadar sürecek - Eğitim20 bin öğretmen için başvuru zamanı!MEB'den bir ilk! Ortaokullar için yeni karar... Uygulamanın başlayacağı tarih belli oldu - EğitimMEB'den bir ilk! Ortaokullar için yeni karar...ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı - EğitimÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandıÖğretmen atamaları mahkemede biter! Mülakat davalık - EğitimÖğretmen atamaları mahkemede biter!
Sonraki Haber Yükleniyor...