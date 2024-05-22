Bu kitaplara dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Düzenleyen: Ali Tüfekçi 22 Mayıs 2024 10:47 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 11:20 - Güncelleme:

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" isimli kitapları muzır yayın ilan etti.