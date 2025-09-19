Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti

İsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti
İsrail, Oscar, Filistin, Film, Sansür, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistinli bir çocuğun dramını anlatan “The Sea” filmi, İsrail’in Oscar adayı seçildi. Kültür Bakanı Miki Zohar tepki göstererek ödül fonunu kesme tehdidinde bulundu, alternatif “devlet Oscar’ı” kuruldu. İsrailli sinemacılardan ise sansüre karşı sert tepki geldi.

MURAT ÖZTEKİN - Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, Oscar adayı yüzünden ülke içinde kriz yaşıyor. Filistinli bir çocuğun dramını işleyen “The Sea” (Deniz) filmi, ülkede yapılan Ophir Ödülleri’nde büyük mükâfatı kazandı. Böylece otomatik olarak İsrail’in önümüzdeki yılki Oscar adayı oldu.

FONU KESME TEHDİDİ

Bu enteresan durum ise tartışmaya yol açtı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, eserin ödül almasının “İsrailli vatandaşların yüzüne tükürmek” olduğunu savundu ve film ödüllerine verilen fonu kesme tehdidinde bulundu. Dahası İsrailli bakan, karşı hamle olarak hükûmet tarafından desteklenen alternatif “İsrail Devleti Oscar’ı”nın kurulduğunu açıkladı. Bu duruma ise İsrail’deki sinemacılardan tepki geldi.

Shai Carmeli-Pollak tarafından yazılıp yönetilen “The Sea” (Deniz), işgal altındaki Batı Şeria’dan Tel Aviv’e gidip ilk defa deniz görmek isteyen ama İsrailli askerlerce engellenen bir çocuğun hikâyesini işliyor. Geçtiğimiz yıl, İsrail işgalini gözler önüne seren “Gidecek Yer Yok” adlı İsrail-Filistin yapımı “En İyi Belgesel Oscar’ını kazanmış, bu durum İsrail’i milletlerarası arenada zor duruma sokmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sinemada bu hafta | Chuck’ın hayatı: Her nefesinin kıymetini bilBeşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinemada bu hafta | Chuck’ın hayatı: Her nefesinin kıymetini bil - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Chuck’ın hayatıKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasak - Kültür - SanatKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasakTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyor - Kültür - SanatTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyorKömürlük olarak kullanılıyordu! 600 yıllık dergah olduğu ortaya açıktı - Kültür - SanatKömürlük olarak kullanılıyordu! 600 yıllık dergah çıktıAdıyaman'dan tarih çıktı! Kazılarda 8 mezar daha gün yüzüne çıkarıldı - Kültür - SanatKazılardan tarih çıktı! 8 mezar bulunduHaftanın sanat ajandası - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası
Sonraki Haber Yükleniyor...