İsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti

MURAT ÖZTEKİN - Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, Oscar adayı yüzünden ülke içinde kriz yaşıyor. Filistinli bir çocuğun dramını işleyen “The Sea” (Deniz) filmi, ülkede yapılan Ophir Ödülleri’nde büyük mükâfatı kazandı. Böylece otomatik olarak İsrail’in önümüzdeki yılki Oscar adayı oldu.

FONU KESME TEHDİDİ

Bu enteresan durum ise tartışmaya yol açtı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, eserin ödül almasının “İsrailli vatandaşların yüzüne tükürmek” olduğunu savundu ve film ödüllerine verilen fonu kesme tehdidinde bulundu. Dahası İsrailli bakan, karşı hamle olarak hükûmet tarafından desteklenen alternatif “İsrail Devleti Oscar’ı”nın kurulduğunu açıkladı. Bu duruma ise İsrail’deki sinemacılardan tepki geldi.

Shai Carmeli-Pollak tarafından yazılıp yönetilen “The Sea” (Deniz), işgal altındaki Batı Şeria’dan Tel Aviv’e gidip ilk defa deniz görmek isteyen ama İsrailli askerlerce engellenen bir çocuğun hikâyesini işliyor. Geçtiğimiz yıl, İsrail işgalini gözler önüne seren “Gidecek Yer Yok” adlı İsrail-Filistin yapımı “En İyi Belgesel Oscar’ını kazanmış, bu durum İsrail’i milletlerarası arenada zor duruma sokmuştu.