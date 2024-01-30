Karla bütünleşen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı akın akın ziyaret ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bitlis’in Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı kış güzelliğine büründü. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak adlandırılan mezarlıklardaki kar manzaraları ziyaretçileri çekti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

'Anadolu’nun Orhun Abideleri' olarak da adlandırılan 210 dönüm alanda kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, karla bütünleşince seyrine güzel görüntüler oluştururken ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Kar yağışı sonrası mezarlığı ziyaret eden gezgin ve fotoğrafçılar da ortaya çıkan eşsiz manzaraları hem izliyor hem de fotoğraflıyor.

Samsun’dan gelen ziyaretçilerden Nilgün Kanık, karla bütünleşen tarihi mezar taşlarının hayranlık uyandırdığını söyledi.

Kanık, “Samsun'dan bir grupla bugün Ahlat'a geldik. Bir rehberimiz var onun eşliğinde geziyoruz. Çoğu insan merak ediyor, ‘niye bu kış aylarında buraya geldiniz’ diye? Çünkü kış aylarında buralara gelinemeyeceği imajı var nedense. Halbuki ben daha önce gelmemiştim ama çokta beğendim. Çünkü beyazla mavinin birleştiği çok güzel bir doğa var burada. Aynı zamanda onun eşliğinde çokta güzel bir tarih var. Ben çok mutluyum buraya gelmekten. Şöyle bir şey var tabii ki çok etkileyici, niye diyeceksiniz? Çok eski bir tarihten bahsediliyor. Ahlat taşının kullanması da çok güzel, üzerindeki dualar ve yazılar da çok etkileyici. Tabii rehberimiz bizi çok güzel bilgilendiriyor, ben çok etkilendim bundan. Bir daha gelmek istiyorum. Ne zaman gelmek istiyorum biliyor musunuz, bir daha baharda gelmek istiyorum" dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığının kış manzarasını görmek için Sinop’tan gelen Ercan İbiş ise “Sinop'tan geliyoruz, rehber eşliğinde geldik. Bu bölgeye ilk defa geliyorum. Doğuyu hep merak ediyorduk, özellikle Ahlat ve buradaki mezarlık bizleri uzaktan görerek etkiliyordu. Burada birebir görmek gerçekten çok daha etkileyici ve karlar altında olması ayrı bir güzellik. İnanın soğuk hava hiç umurumuzda değil. Kışı da çok ayrı güzel ama eminin yazı da ayrı güzeldir. Buralar bence her zaman her mevsimde görülmesi gereken yerlerdir” diye konuştu.