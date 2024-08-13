Kars Valiliği'nden fethinin 960'ıncı yıl dönümüne özel Ani tanıtım filmi dikkat çekti
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'nin fethinin 960'ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan kamu spotu RTÜK tarafından onaylandı. Spotun klibinde başrolünü Barış Arduç'un oynadığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi kullanıldı.
Kars Valiliği, Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'nin Selçuklu Sultanı Ebu'l Feth Alparslan tarafından fethedilişinin 960. yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarına başladı.
Hazırlıklar çerçevesinde 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak etkinliklerle öncesi Kars Valiliği'nce hazırlanan “Ani Demek, Anadolu Demek” kamu spotu Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylandı.
Klibin Sultan Alparslan karakterini Barış Arduç'un oynadığı TRT'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden iktibaslarla hazırlanması dikkat çekti.
Sultan Alparslan'ın 1064'te Anadolu topraklarına giriş kapısı olan Ani, fethinin 960'ıncı yıldönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı