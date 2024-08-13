Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Kars Valiliği'nden fethinin 960'ıncı yıl dönümüne özel Ani tanıtım filmi dikkat çekti

Kars Valiliği'nden fethinin 960'ıncı yıl dönümüne özel Ani tanıtım filmi dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'nin fethinin 960'ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan kamu spotu RTÜK tarafından onaylandı. Spotun klibinde başrolünü Barış Arduç'un oynadığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi kullanıldı.

Kars Valiliği, Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'nin Selçuklu Sultanı Ebu'l Feth Alparslan tarafından fethedilişinin 960. yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarına başladı.

Hazırlıklar çerçevesinde 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak etkinliklerle öncesi Kars Valiliği'nce hazırlanan “Ani Demek, Anadolu Demek” kamu spotu Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylandı.

Klibin Sultan Alparslan karakterini Barış Arduç'un oynadığı TRT'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden iktibaslarla hazırlanması dikkat çekti.

Sultan Alparslan'ın 1064'te Anadolu topraklarına giriş kapısı olan Ani, fethinin 960'ıncı yıldönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Buse Varol üniversiteli oldu! Alişan eşinin kazandığı bölümü esprili notla duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
109 yıldır unutulmadı! Çanakkale Cephesi'nin 57'nci Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in ailesinden aldığı mektubun ardından şehit olduğu ortaya çıktı - Kültür - Sanat57'nci Alay Komutanı unutulmadı! Şehadetinde çarpıcı detay:Arapça kitaplar fuarda bir arada - Kültür - SanatArapça kitaplar fuarda bir aradaTürkçe ve akif âşığıydı! Mehmet Doğan hayatını kaybetti - Kültür - SanatTürkçe ve akif âşığıydı! Mehmet Doğan hayatını kaybetti“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta - Kültür - Sanat“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satıştaOrdu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı - Kültür - SanatOrdu’da heyecanlandıran keşif! Tam 1.600 yıllık...Banksy ne yapmaya çalışıyor? Londra'yı hayvanat bahçesine çevirdi - Kültür - SanatBanksy Londra'yı hayvanat bahçesine çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...