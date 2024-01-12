Metallica bu yaz 6. kez Türkiye'ye geliyor! İstanbul konserinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor

12 Ocak 2024 19:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 19:58

Amerikalı heavy metal grubu Metallica'nın bu yaz İstanbul'da konser vermesi bekleniyor. Metallica Türkiye hayran sayfası yaptığı açıklamayla beklentileri yükseltti. Organizatörlerin paylaşımları ve kulislerde konuşulanlar sonrası artık resmi açıklama beklenmeye başlandı.

Son olarak Suudi Arabistan'da konser veren dünyan en büyük metal grubu, yazın gerçekleştireceği Avrupa turnesinde takvime İstanbul'u da ekleyebilir.

Metallica Türkiye X hesabının paylaşımında " Metallica’nın 2024 yazında İstanbul’da konser vermesi için organizatörler tüm çabayı gösteriyor ve ciddi bir emek var.

Konserin resmi olarak açıklanabilmesi için tüm sürecin tamamlanması gerekiyor. Metallica İstanbul konseri şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

METALLİCA TÜRKİYE'YE KAÇ KERE GELDİ?

Metallica, Türkiye'de, 25 Haziran 1993 tarihinde İstanbul BJK İnönü Stadyumu'nda, 13 Haziran 1999 tarihinde İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda, 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda, 27 Haziran 2010 tarihinde İstanbul İnönü Stadı'nda ve 13 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda olmak üzere toplam 5 kez konser verdi.

DEPREMDE YARDIM GÖNDERDİLER

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından ünlü isimler de tek yürek oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'de yaşanan felakete dünyaca ünlü müzik grubu Metallica da sessiz kalmadı.

250 BİN DOLAR BAĞIŞLADILAR

Grubun üyelerince kurulan AWMH derneği, Türkiye'deki kurtarma çabalarına acil destek için afet yardım kuruluşu "Direct Relief" ve deprem bölgelerine yiyecek sağlayan "World Central Kitchen"a 125'er bin dolar bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "AWMH, çok ihtiyaç duyulan tıbbi yardım ve yemekleri finanse etmeye yardımcı olmak için Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağışta bulundu" ifadesine yer verildi.