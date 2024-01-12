Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Metallica bu yaz 6. kez Türkiye'ye geliyor! İstanbul konserinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Heavy metal sahnesinin en büyük grubu Metallica bu yaz 6. kez İstanbul'a geliyor! Megadeth, Scorpions ve Bruce Dickinson konserlerinin ardından Metallica'nın gelişi sosyal medyayı salladı.

    Metallica bu yaz 6. kez Türkiye&#039;ye geliyor! İstanbul konserinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amerikalı heavy metal grubu Metallica'nın bu yaz İstanbul'da konser vermesi bekleniyor. Metallica Türkiye hayran sayfası yaptığı açıklamayla beklentileri yükseltti. Organizatörlerin paylaşımları ve kulislerde konuşulanlar sonrası artık resmi açıklama beklenmeye başlandı.

    Son olarak Suudi Arabistan'da konser veren dünyan en büyük metal grubu, yazın gerçekleştireceği Avrupa turnesinde takvime İstanbul'u da ekleyebilir.

    Metallica Türkiye X hesabının paylaşımında " Metallica’nın 2024 yazında İstanbul’da konser vermesi için organizatörler tüm çabayı gösteriyor ve ciddi bir emek var. 

    Konserin resmi olarak açıklanabilmesi için tüm sürecin tamamlanması gerekiyor. Metallica İstanbul konseri şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

    METALLİCA TÜRKİYE'YE KAÇ KERE GELDİ?

    Metallica, Türkiye'de, 25 Haziran 1993 tarihinde İstanbul BJK İnönü Stadyumu'nda, 13 Haziran 1999 tarihinde İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda, 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda, 27 Haziran 2010 tarihinde İstanbul İnönü Stadı'nda ve 13 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda olmak üzere toplam 5 kez konser verdi.

    Metallica bu yaz 6. kez Türkiye'ye geliyor! İstanbul konserinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor

    DEPREMDE YARDIM GÖNDERDİLER

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından ünlü isimler de tek yürek oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'de yaşanan felakete dünyaca ünlü müzik grubu Metallica da sessiz kalmadı.

    250 BİN DOLAR BAĞIŞLADILAR

    Grubun üyelerince kurulan AWMH derneği, Türkiye'deki kurtarma çabalarına acil destek için afet yardım kuruluşu "Direct Relief" ve deprem bölgelerine yiyecek sağlayan "World Central Kitchen"a 125'er bin dolar bağışladı.

    Dernekten yapılan açıklamada, "AWMH, çok ihtiyaç duyulan tıbbi yardım ve yemekleri finanse etmeye yardımcı olmak için Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağışta bulundu" ifadesine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Konser
    Haberler > Kültür - Sanat > Metallica bu yaz 6. kez Türkiye'ye geliyor! İstanbul konserinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Scorsese Hazreti İsa filmi çekecek - Kültür - SanatScorsese Hazreti İsa filmi çekecekBitmemiş resmi yapay zekâyla ‘bitirdiler’ - Kültür - SanatBitmemiş resmi yapay zekâyla ‘bitirdiler’Arı kovandan çıktı bir kere! - Kültür - SanatArı kovandan çıktı bir kere!Modern hurafecilerle alay ediyor - Kültür - SanatModern hurafecilerle alay ediyorKonya'nın asırlardır süren kandil geleneği "şivlilik" - Kültür - SanatKonya'nın asırlardır süren kandil geleneği "şivlilik"Tarihi Mostar Köprüsü "Hırvat kültürel mirası" olarak gösterildi - Kültür - SanatTarihi Mostar Köprüsü "Hırvat kültürel mirası" olarak gösterildiStar Wars hayranlarına sevindirici haber - Kültür - SanatStar Wars hayranlarına sevindirici haber"Benim işim tiyatro" demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyor - Kültür - Sanat"Benim işim tiyatro" demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyorRafadan Tayfa 4 Hayrimatör gişe liderliğini koruyor - Kültür - SanatRafadan Tayfa 4 Hayrimatör gişe liderliğini koruyorFiyatı bile durduramadı! Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri hızla tükendi - Kültür - SanatFiyatı bile durduramadı! Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri hızla tükendi
    Sonraki Haber Yükleniyor...