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    Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth Türkiye’ye geliyor, konser tarihi belli oldu

    Thrash metalin temsilcisi olarak kabul edilen Megadeth grubu "Crush the World Tour" kapmasında Türkiye'ye geliyor. Merakla beklenen konser 12 Haziran’da gerçekleşecek.

    Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth Türkiye’ye geliyor, konser tarihi belli oldu
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth, İstanbul’da konser verecek. 2024’ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinliğin tarihi ve yeri de belli oldu. 

    Grup, 12 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Konserde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.

    Efsane müzik grubu daha önce ülkemizde birkaç kez konser vermişti, özellikle 2016 yılındaki konserleri büyük ses getirmişti.

    BİLETLER 'FAN KULÜP' İÇİN ÖN SATIŞTA

    Merakla beklenen konserin biletlerinin 8 Ocak’ta satışa çıkması bekleniyor. 

    Biletler şu anda Biletix'te 'fan kulüp' üyelerine ön satışa çıkarıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:

    VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira
    Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira
    Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira

     

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IstanbulKonser
    Haberler > Kültür - Sanat > Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth Türkiye’ye geliyor, konser tarihi belli oldu
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