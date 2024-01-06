Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth Türkiye’ye geliyor, konser tarihi belli oldu

6 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:18

Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth, İstanbul’da konser verecek. 2024’ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinliğin tarihi ve yeri de belli oldu.

Grup, 12 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Konserde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.

Efsane müzik grubu daha önce ülkemizde birkaç kez konser vermişti, özellikle 2016 yılındaki konserleri büyük ses getirmişti.

BİLETLER 'FAN KULÜP' İÇİN ÖN SATIŞTA

Merakla beklenen konserin biletlerinin 8 Ocak’ta satışa çıkması bekleniyor.

Biletler şu anda Biletix'te 'fan kulüp' üyelerine ön satışa çıkarıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:

VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira

Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira

Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira