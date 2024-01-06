Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth Türkiye’ye geliyor, konser tarihi belli oldu
Thrash metalin temsilcisi olarak kabul edilen Megadeth grubu "Crush the World Tour" kapmasında Türkiye'ye geliyor. Merakla beklenen konser 12 Haziran’da gerçekleşecek.
Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth, İstanbul’da konser verecek. 2024’ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinliğin tarihi ve yeri de belli oldu.
Grup, 12 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Konserde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.
Efsane müzik grubu daha önce ülkemizde birkaç kez konser vermişti, özellikle 2016 yılındaki konserleri büyük ses getirmişti.
BİLETLER 'FAN KULÜP' İÇİN ÖN SATIŞTA
Merakla beklenen konserin biletlerinin 8 Ocak’ta satışa çıkması bekleniyor.
Biletler şu anda Biletix'te 'fan kulüp' üyelerine ön satışa çıkarıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:
VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira
Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira
Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira
Kaynak: Türkiye Gazetesi