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Haberler > Kültür - Sanat > Millî Kütüphane’ye yeni kaynak

Millî Kütüphane’ye yeni kaynak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Millî Kütüphane’ye yeni kaynak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Haftası dolayısıyla, Millî Kütüphane kullanıcılarına yeni bir hizmet sunuyor.

Araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için binlerce kaynak barındıran, turizm alanında geniş bir araştırma imkânı sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) Turizm e-Kütüphanesinin kaynakları erişime açıldı.

1.700 TURİZM VERİ SETİ VAR

e-Kütüphane’de 200’den fazla ülke ve bölge için düzenli olarak güncellenen iç ve dış turizmle ilgili 1.400’den fazla elektronik yayın ve 1.700 turizm veri seti yer alıyor.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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