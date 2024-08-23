Milli Sinemacının 15. vefat yıldönümü! Yücel Çakmaklı panelle yad ediliyor

Millî sinema akımının kurucusu Yücel Çakmaklı, vefatının 15. yıl dönümünde yâd ediliyor. Çakmaklı, bugün önce Zincirlikuyu’daki kabri başında dualarla anılacak.

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TÜRKİYE GAZETESİ- Usta yönetmenin sanatı ise saat 16.00’da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Yücel Çakmaklı Sineması” başlıklı panelde konuşulacak.

Uluslararası Sinema Derneği ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından tertiplenen panelde; Çakmaklı’nın talebesi yönetmen Mesut Uçakan, yönetmen Murat Pay, yazar İhsan Kabil, yapımcı Ali Osman Emirosmanoğlu ve Rabia Bulut konuşmacı olacak.