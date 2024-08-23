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Haberler > Kültür - Sanat > Milli Sinemacının 15. vefat yıldönümü! Yücel Çakmaklı panelle yad ediliyor

Milli Sinemacının 15. vefat yıldönümü! Yücel Çakmaklı panelle yad ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli Sinemacının 15. vefat yıldönümü! Yücel Çakmaklı panelle yad ediliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî sinema akımının kurucusu Yücel Çakmaklı, vefatının 15. yıl dönümünde yâd ediliyor. Çakmaklı, bugün önce Zincirlikuyu’daki kabri başında dualarla anılacak.

TÜRKİYE GAZETESİ- Usta yönetmenin sanatı ise saat 16.00’da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Yücel Çakmaklı Sineması” başlıklı panelde konuşulacak.

Milli Sinemacının 15. vefat yıldönümü! Yücel Çakmaklı panelle yad ediliyor - 1. Resim

Uluslararası Sinema Derneği ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından tertiplenen panelde; Çakmaklı’nın talebesi yönetmen Mesut Uçakan, yönetmen Murat Pay, yazar İhsan Kabil, yapımcı Ali Osman Emirosmanoğlu ve Rabia Bulut konuşmacı olacak. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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