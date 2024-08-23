Sinemada bu hafta | Epstein vakasını hatırlatan bir film: Gözlerini kırp

Zoë Kravitz, birçok filmde rol aldıktan sonra ilk yönetmenlik tecrübesinde seyirciye ABD’deki Epstein vakasını hatırlatıyor. Unutmaya dair vurguları olan “Gözlerini Kırp”, adada geçen dağınık bir gerilim filmi oluyor…

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ- Malum birçok kadına tacizde bulunduğu ortaya çıkan ve 2019’da garip bir şekilde hapishanede ölen Jeffrey Epstein’in hayatı, şimdilerde gizli “müşteri listesi” üzerinden gündemde.

Aktris Lisa Bonet’in kızı Zoë Kravitz, rol aldığı birçok filmden sonra ilk yönetmenlik tecrübesinde Epstein’i hatırlatan gerilim dolu bir eserle karşımızda. “Gözlerini Kırp” (Blink Twice) adlı film, bir adada renkli başlayan ama dehşetli hâle bürünen hikâyesinde; Channing Tatum, Naomi Ackie ve Adria Arjona gibi oyuncuları bir araya getiriyor.

ÖZÜR DİLERİM!

Eserin başındaki videoda Slater King adlı teknoloji milyarderi adam, ne olduğunu bilmediğimiz bir hadiseden ötürü özür diler ve şirketinden istifasını duyurur; değişmek için özel adasına çekilir. Frida adlı alt tabakadan bir kadın ise bu videoyu seyrettikten sonra garson olarak görev aldığı bir bağış gecesinde Slater’la tanışma fırsatı bulur. Milyarder iş adamı, anlamadığımız bir şekilde genç kadına alaka duymuştur. Hatta onu hemen bir grupla adaya doğru yapacakları seyahate davet eder. Frida, kız arkadaşı Jess’le birlikte şüpheli daveti şevkle kabul edip yola çıkar. Bu süratli gelişme safhasından sonra telefonların kullanılmadığı ve kadınların tek tip kıyafet giydiği ada serüveni başlar. En başta her şey eğlenceli görünür. Ancak “Unutmak armağandır” sözünün yankılandığı filmde karakterlerin hangi günde olduğunu bile hatırlamamasıyla bir garipliğin yaşandığı sezdirilir…

HIZLI KOŞAN ÇABUK YORULUR

“Gözlerini Kırp” Epstein vakasının yanı sıra adadaki hikâyesiyle “The Menu” ve “Hüzün Üçgeni” gibi filmleri bize hatırlatıyor ama dehşetiyle “Get Out”a da göz kırpıyor. Aslında süratli şekilde gelişen hikâye, beraberinde getirdiği handikaplarla boğuşsa da başında seyircinin meraklarını fazlasıyla kamçılıyor.

KANLI NİHAYET!

Ancak ilk yarıdan sonra karakterlerin sathiliği belirginleşip iş, dağınık bir hâle geliyor. Senaryoda da imzası bulunan yönetmen Kravitz, son kısımda ise korkuyu ziyadesiyle yükseltiyor. Özür kabul etmeyen feminist bir intikam hırsıyla rahatsız edici ve aşırı kanlı sahneler seyircinin karşısına konuyor. “Unutma” durumu ise çok fazla ele alınmasına rağmen fikrî olarak derinleştirilemiyor…

Buna rağmen “Gözlerini Kırp”ta tesirli sekanslar da var. Mesela karakterlerin zorla gülümseyerek durumu kotarmaya çalıştıkları anlar, dikkate şayan ve modern dünyadaki başka durumlar açısından da düşünmeye sevk edici. Öte yandan aktör C. Tatum, diğer karakterler gibi bedeniyle öne çıkarılsa da kötü milyarder olarak başarılı bir performans sergiliyor...

Evet “Gözlerini Kırp” konusuyla dikkat çeken ama potansiyelinin altında kalan bir eser oluyor. Kanaatimce daha muhkem bir zeminden ilerlenip hikâye ve karakterleri ciddi unsurlarla derinleştirilseymiş yıllarca “unutulmayacak” bir işe imza atılacakmış!

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“The Hunted”

“Lavinya”

“Ruhların Kaçışı” (Tekrar)

“The Crow”

“Ben Babayım”

“Tilki ve Tavşan:

Orman Macerası”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

“Deadpool & Wolverine” 57 bin 604

“Alien: Romulus” 30 bin 452

“Ters Yüz 2” 29 bin 919

“Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4” 29 bin 509

“Çılgın Hırsız 4” 25 bin 191

*16-18 Ağustos Box Office Türkiye dataları