Sinemada yanlış işaret! LGBT içerikli filmlere “13 yaş ve üstü seyredebilir” değerlendirmesi

Sinema filmlerini değerlendiren ve sınıflandıran kurul; örtülü şiddetin yer aldığı veya eş cinsel ilişkilerin öne çıkarıldığı yapımlara “13 yaş ve üstü seyredebilir” işareti veriyor. Daha evvel değerlendirme kurullarında yer almış bir isim, kararlarda üyelerin ideolojilerinin tesirli olduğunu söylüyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’de seyirciyle buluşacak yerli ve yabancı filmler, -bütün dünyada olduğu gibi- önceden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan kurullarca değerlendirilerek işaretler alıyor. Kurullar, “5244 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” gereği filmlere yaş sınırı ve değişik ikazlar koyabiliyor.

Ancak Türkiye’de vizyona giren birçok filmin “genel ahlak” vurgulu kanuna aykırı şekilde sınıflandırıldığı, sinema seyircisinin yanlış yönlendirildiği ve tartışmalı eserlerin küçük yaştaki çocukların seyrine açık hâle getirildiği ortaya çıktı.

YURT DIŞINDAN DAHA GENİŞ

Örtülü şiddetin yüksek olduğu filmler, LGBT içerikli yapımlar ve bazı müstehcen eserlerin, çocuk yaştakilerin seyredebileceğini gösteren işaretler aldığı görüldü. Üstelik Türkiye’de vizyona giren bir kısım sinema filmi, bazı Avrupa ve Asya ülkelerinden daha geniş bir seyirci kitlesine açıldı.

Mesela siyahi bir kadın ile Çinli bir iş adamının evlilik dışı münasebetini merkezine alan ve iki kadın arasında yaşanan eş cinsel ilişkiye dair sahnenin de yer aldığı “Black Tea” (Siyah Çay) “10+” ve “13A” işareti alarak geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki sinemalarda gösterildi. Kurul, enteresan bir şekilde filmin 13 yaşa kadar aile rehberliğinde seyredilebileceğini öngördü.

İçerisinde eş cinsel ilişkilere dair bir sahne bulunan ve bunun yanında müstehcen görüntülere de yer verilen Çinli yönetmen Qiu Yang’in “Some Rain Must Fall” (Biraz Yağmur Yağmalı) filmi de kurul tarafından 13 yaş ve üzerindekilerin seyredebileceği bir sinema eseri olarak sınıflandırıldı.

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Bazı Batı ülkelerinde bile “16+” olarak kategorize edilen ve müstehcen sahneleriyle dikkat çeken “Dali’yi Beklerken” filmi ise Türkiye’de nisan ayında “13+” işaretiyle vizyona girdi.

Geçtiğimiz yıllarda gösterime giren ve dünyadaki LGBT film listelerinde yer alan “Kızıl Gökyüzü” ve “Korsaj” filmlerinin de 13 yaşındakilerin sinemada seyredebileceği yapımlar olarak değerlendirildiği görüldü.

Nazilerin vatandaşlarını yaktığı Auschwitz kampını merkezine alan ve örtülü şiddetin yoğun olduğu “İlgi Alanı” (The Zone of Interest) da “10+” olarak sınıflandırıldı.

Yurt dışında “18+” olarak sınıflandırılan bazı filmlerin ise bunun yerine “16+” olarak tasnif edildiği ortaya çıktı.

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KURULDA YER ALAN ÜYE: KİŞİLERİN İDEOLOJİLERİ TESİRLİ

Gazetemize açıklamalarda bulunan daha evvel değerlendirme kurullarında yer almış bir isim “Filmler genelde özenle seyrediliyor ama bazen gözden kaçan durumlar olabiliyor. Kurul üyeleri bazen de gösterimlerde dikkatsiz davranabiliyor. Özellikle çocuk filmlerindeki örtülü negatif mesajlar, kurullardakilerin dikkatinden kaçabiliyor. Bunun yanında sinema sektörü temsilcileri filmlere müsamahalı davranma eğiliminde de olabiliyor. Psikologlar da filmlerin seyircilerin zihin dünyalarında meydana getireceği etkileri ‘rahat’ değerlendirebiliyorlar” ifadelerini kullandı. Söz konusu isim, farklı kurul üyelerinin kararlarında ideolojilerini öne çıkardığını da sözlerine ilave etti.

FİLMLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sinema filmleri ve fragmanlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, sinema meslek birliği temsilcisi ile bir psikologdan oluşan “Alt Kurullar” tarafından seyrediliyor. Dokuz kişilik “Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu” ise bakanlık temsilcileri ile sinemacıların yanı sıra doktoralı sosyolog, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanından meydana geliyor. Yapılan değerlendirme neticesinde filmler çeşitli işaretler alıyor. Eserlere “Genel İzleyici Kitlesi” “6A” (6 yaş altı), “6+” (6 yaş ve üzeri), “10A” (10 yaş ve altı), “10+” (10 yaş ve üzeri), “13A” (13 yaş ve altı), “13+” (13 yaş ve üzeri), “16+” (16 yaş ve üzeri) ve “18+” (18 yaş ve üzeri) ile şiddet, cinsellik ve olumsuz örneğe dair ikaz işaretleri konuyor. Seyirciler bunlara göre filmlere bilet alıyor.