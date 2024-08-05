Olimpiyatlardaki LGBT propagandası 'stratejik' ve kasıtlı! Toplumsal değerlere savaş açtılar

Olimpiyatlardaki LGBT propagandasının ‘stratejik’ ve kasıtlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Küresel sermaye bu projeyi destekliyor, hedefleri bütün inançları yok etmek” diye konuştu.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - Fransa’nın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde LGBT propagandası yapması, tüm dünyada tepkiye neden olurken, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan üçüncü cinsiyet politikasının, küresel ölçekte bir proje olduğuna dikkati çekti.

Netflix, Mubi, Disney+ gibi platformların bu tarz girişimleri desteklediğini kaydeden Prof. Dr. Tarhan “Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, LGBT propagandası yaparak toplumsal değerlere ve kimliğe savaş açtı. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanından tepki aldı. Bu stratejik olarak kasıtlı yapılmış bir durum. Çünkü LGBT projesi, toplumsal cinsiyet kimliği ve küresel kimlik projeleri çerçevesinde planlandı” dedi.

“HEDEF KÜRESEL ÇATIŞMA”

Tarhan “Küresel sermaye bu projeleri destekliyor ve dünya genelinde kültürel bir dönüşüm gayesi içerisinde. Amacı, küresel inanç kültürü ile bütün semavi dinleri yok etmek. Fransa, 1789 Fransız Devrimi’nde olduğu gibi günümüzde de kültürel bir devrimin öncüsü olmayı hedefliyor. Toplum mühendisliği ile geleneksel değerler aşındırılıp ve yerine yeni kültürel kuralların getirilmesi isteniyor. Böylece küresel bir kutuplaşma ve çatışma ortamı hedefleniyor. ‘Özgürlükçü dünya’ adı altında yeni dünya düzeni misyonu ile hareket ediyorlar” diye konuştu.

“AİLELER DİKKATLİ OLMALI”

LGBT’nin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde etkisinin film ile eğlence sektörüyle yaygınlaştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Tarhan şunları söyledi: Ailelerin ve eğitim sistemlerinin bu projelere karşı bilinçli, bilimsel bir duruş sergilemesi gerekiyor. Artık savaş meydanlarda değil, zihinlerde yapılıyor. LGBT üzerinden sömürgeciliği yaygınlaştırarak insanları sömürecekler ve daha fazla ürün satabilecekler. LGBT temelli projelerin, bilimsel temelleri zayıf çünkü birçok defa bu iddialar çürütüldü. Üçüncü bir genin olmadığı, 470 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve verilerle yalanlandı.

LGBT AVRUPA'DA MÜFREDATA GİRDİ

LGBT sapkınlığında Avrupa başı çekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde eş cinsel evliliğe izin verilirken, eğitim müfredatına bile LGBT sapkınlığı eklendi. Avrupa’da LGBT propagandasını en çok yapan ülkeler arasında Hollanda, İsviçre, İsveç, Belçika, Norveç, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Lüksemburg ve Avusturya yer alıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayvan, Taylan ve Güney Afrika’da da başta eş cinsel evliliğe izin verilmek üzere birçok sapkınlığa göz yumuluyor. İsviçre, 1970’den bu yana LGBT propagandasına eğitim müfredatında yer veriyor. Hollanda ve Norveç, ilkokul çocuklarına ‘sağlık ve sosyal bilgiler’ dersi adı altında LGBT’yi aşılıyor. Yine İngiltere, ilişki eğitimi adı altında LGBT sapkınlığını okullarda işliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Kanada, Avustralya, İrlanda, Finlandiya, İspanya ve Arjantin eğitim politikasında LGBT sapkınlığına yer veriyor.

VATİKAN: ÜZÜNTÜ DUYDUK

Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterileri sebebiyle üzüntü duyulduğunu bildirdi. Açıklamada “Bütün dünyanın, ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır” ifadesine yer verildi. Açılış töreninde, “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hazreti İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun tasvir edildiği ve dinî inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.