Olimpiyatlardaki LGBT şovuna tepki! Katerine af diledi ama dava yolda

2024 Olimpiyat Oyunlarının 26 Temmuz’daki aykırı açılış törenine tepkiler devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Törendeki performanslarda Leonardo da Vinci’nin Hazreti İsa ile havarilerini konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun “drag queen” gösterisiyle canlandırılıp dine hakaret edilmesi ve LGBT propagandası yapılması bütün dünyadan eleştiri aldı.

Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio ise ülkesinin ev sahipliği yaptığı olimpiyat oyunlarındaki sahne gösterisini “cehennem görüntüsü” olarak nitelendirip Fransız yargısına taşıma kararı aldı.

Sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine ise “yanlış anlaşılan” sahne sebebiyle Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi. Ancak açılış seremonisinin sanat yönetmeni Thomas Jolly Hazreti İsa’yı değil, Yunan mitolojisindeki Dionisos’i canlandırdıklarını iddia ederek yaptıklarını savundu.