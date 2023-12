Modern sanat Osmanlıyı anlatıyor

18 Aralık 2023 03:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 03:29

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’nin New York şehrinde bulunan dünyaca meşhur Metropolitan Sanat Müzesi, Osmanlı kültürünü bugünlere taşıyan bir sergiye ev sahipliği yapıyor... Prestijli müzede açılan “Dialogues: Modern Artists and the Ottoman Past” (Diyaloglar: Modern Sanatçılar ve Osmanlı Mazisi) adlı sergide, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından üç nesil sanatçının çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarihî nesnelerle yan yana teşhir ediliyor. Modern eserler; müze koleksiyonunda bulunan tarihî ferman, halı, tekstil, çini ve seramik gibi nesnelerle irtibatlandırılarak Osmanlı kültürel mirasının çağdaş sanata olan etikleri gözler önüne seriliyor.

DOĞANÇAY’LA KANUNİ’NİN FERMANI YAN YANA

Sergideki sanatçıların her birinin, Osmanlı üsluplarını ve sanat geleneklerini kullanıp yenileyerek ayrı bir kimlik geliştirdiği görülüyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrasının yer aldığı bir nesne, hat sanatından ilham alarak eserler üreten Burhan Doğançay’ın “Ribbon Mania” adlı çalışmasıyla birlikte teşhir ediliyor. Ressam Erol Akyavaş’ın hat sanatından izler taşıyan bir eseri ise Sultan Abdülmecid’in fermanıyla yan yana getiriliyor. Sergide, Gülay Semercioğlu, Elif Uras, Burçak Bingöl ve Peter Hristoff gibi sanatçıların bazı sıra dışı çalışmaları da farklı Osmanlı devri nesneleriyle birlikte görülebiliyor. Metropolitan Müzesi’nin İslam Sanatlar Bölümü Küratörü Deniz Beyazıt tarafından organize edilen sergi, Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle oluşturulan galerilerde yer alıyor. Sergi, 30 Haziran 2024’e kadar ABD’deki sanatseverlerle buluşacak.