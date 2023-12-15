Müze binasının hikâyesi kitaplaştı

15 Aralık 2023 04:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 04:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Mimari bir monografi eseri olan “Bina Bina İçinde”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Mimar Ertuğ Uçar ve yazar Feride Çiçekoğlu’nun imzalarını taşıyan eser önceki günlerde müzede tanıtıldı.

Burada konuşan yazarlardan Uçar “Aslında içinde bulunduğumuz Bodvi Apartmanı, Beyoğlu’ndaki birçok neoklasik apartmandan biri. Apartmanın ‘Bodvi’ ismi İstanbul’a ticari emellerle gelen bir gayrimüslim ailenin adından geliyor. İşleri iyi gidip 1907’de önce konut ve butiğin bulunduğu bu binayı inşa ettiler. O yıllarda İstanbul’daki gayrimüslim nüfus yüzde 55 gibiydi. Daha sonra bu nüfus çok azaldı. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla Bodvi Apartmanı da ikinci dönemine açıldı. 1950’lerde İş Bankası satın aldı ve binanın ofis devri başladı. Şimdi de müze olarak üçüncü hayatını yaşıyor. Kitabın ‘Bina Bina İçine’ adı işte bu üçlü hayatı yansıtıyor. Biraz değişik bir bina monografisi kaleme aldık. Eser, müzeyi bir mimari nesne olarak değil İstanbul’un yakın tarihinin parçalarından biri olarak hikâye ediyor” diyor.