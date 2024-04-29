Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Terör örgütü, Avrupa’daki dostlarından destek arıyor

Ankara-Bağdat yakınlaşması PKK’yı panikletti. Irak’ta teröre vurulacak “kilit” Avrupa sokaklarını hareketlendirdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Avrupa ülkelerinin yıllardır her türlü desteği sağladığı terör örgütü PKK, Ankara-Bağdat yakınlaşmasıyla harekete geçti. Terör örgütünü Türkiye’ye karşı stratejik bir cephe olarak gören Avrupa, yıllardır PKK için lojistik, finansman ve kadro temini için önemli bir alan oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde başlattığı harekâtlarla kapana kısılan terör örgütünün Avrupalı dostlarından destek beklemeye başladığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, PKK’nın bu desteği bulamayınca Avrupa sokaklarını savaş alanına çevirdiğini belirtiyor.



AVRUPA’NIN GÖZÜ KORKTU



Belçika’da 24 Mart’ta Nevruz kutlamaları sonrası Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan ve PKK’nın izlerini taşıyan olaylarda terör örgütü sosyal medya üzerinden manipülatif haber yayıp olayların büyümesi ve ülke sınırlarını aşmasını sağladı. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişilerin Belçika’ya akın etmesi Avrupa ülkelerinin gözünü korkuttu. Bugüne kadar tüm eylemlerine göz yumulan PKK yüzünden artan şiddet olaylarına bu kez Avrupa ülkeleri bile “dur” dedi. Belçika’da PKK’nın başlattığı olayların diğer Avrupa ülkelerine de sirayet etmesi Avrupa’yı adım attırmak zorunda bıraktı. Avrupa makamları PKK yandaşlarının şiddet olaylarını artmasından endişe ediyor. Örgüte müzahir basın-yayın organlarında yaşanan şiddet olaylarının işlenme şekli ile Avrupa’daki PKK yandaşlarını şiddete teşvik etmesinin tedirginlik oluşturduğu belirtiliyor.



8 PKK’LIYA GÖZALTI



Geçtiğimiz hafta Belçika ve Fransa’da eş zamanlı gerçekleştirilen bir operasyon sonucu 8 PKK’lı gözaltına alındı. Yöneltilen suçlar ise ‘terör eylemleri hazırlamak ya da finanse etmek, bir terör örgütünü finanse etmek için para sızdırmak veya sızdırmaya teşebbüs etmek için komplo kurmak’ olarak açıklandı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise “PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez” dedi. Eş zamanlı olarak Fransa’da da PKK/KCK’ya müzahir Drancy Demokratik Kürt Toplum Merkezine ve üyelerin evlerine operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon, örgüte karşı Avrupa ülkelerinin attığı adımların somutlaşması olarak nitelendiriliyor. 27 Mart tarihinde ise Almanya’da PKK yandaşları Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırmıştı.