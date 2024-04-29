Ermeni vahşetine yeni delil, 500 bin Türk öldürüldü

Ermenilerin Erzincan, Erzurum, Van ve Kars’ta Türkleri nasıl katlettiğini ortaya koyan haritalar gün ışığına çıktı. İHA'ya konuşan Tarihçi Cezmi Yurtsever, daha sonra bölgeye giden Osmanlı memurlarının katledilen Türklerin isimlerini tek tek kayıtlara geçirdiğini söylüyor. Ermenilerin şehir, köy ve mezralarda öldürmedik kimse bırakmadığını belirten Yurtsever “Osmanlı arşivinde bulduğum bu belgeyi, dünya tarihçilerinin bilgisine sunuyorum” diyor.

SERKAN ÇETİNKAYA ADANA İHLAS HABER AJANSI - Adanalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, Osmanlı arşivinden Türklerin toplu göç ve Ermeniler tarafından soykırıma uğradığını gösteren haritaların ortaya çıktığını söyledi.

Yurtsever her yıl 24 Nisan geldiğinde Ermenilerin, Türklerin kendilerine “sözde soykırım” yaptığı iddialarını duyduklarını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

"Osmanlı Arşivinde bulunan yaklaşık 200 milyon belgenin tasnif, tanımlama, özetleme ve internet ortamında bilim adamlarına açılmasından sonra HRT.H. 404 kod numarasında kayıtlı bulunan ‘Mültecilerin göç ve yerleşim yerleri’ konulu harita üzerinde araştırma yaptım. 1916 ve sonrasında Rus işgali altında bulunan Doğu Anadolu’dan, Ankara, Konya, Adana, Urfa ve Diyarbakır’a doğru kitle göçlerinin ok işaretleri ile gösterildiğinin farkına vardım.

Rus ordusu ve iş birliği yapan Ermeni komitacıların Sivas yakınlarına kadar gelmeleri üzerine topraklarını terk ederek göç etmek durumunda kalan yüz binlerce Türk insanının acil yerleşim, barınma ve sağlık istasyonları kurulması da harita üzerinde işaretlerle gösteriliyordu. Bahsi geçen harita 1915 yılı ve sonrasında Kafkasya’da ve Anadolu’da Türk halkının toplu göç ve yerleşimi, aynı zamanda işgal ortamında da katliamların yaşandığının kanıtı. Özetle bu harita 1915 yılında Türklere soykırım yapıldığının belgesidir. "

HER ŞEY APAÇIK ORTADA

Bahsi geçen haritadaki Türklerin göç ve yerleşimi ile ilgili Osmanlı Arşivindeki dosyalar üzerinde de yaptığım araştırmalarda, Rus işgal bölgesinden ayrılarak Anadolu içlerine gelenlerin sayısı 1916 yılı sonlarında 700 bine ulaşmıştı. Anadolu 4 iskân bölgesine ayrılmış ve bu bölgelerde kurulan barınma merkezlerinde insanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmıştı. Yakın zamana kadar Ermeni diaspora ve iş birliği yapan çevrelerin 1915 Olaylarını Ermenilere yapılan soykırım olarak tanıtmaları tarihin tek yanlı olarak yorumlanması ve çarpıtılmasıdır. Osmanlı arşivinde bulduğum Türklerin toplu göç ve yerleşim haritasını bütün dünya tarihçilerinin bilgisine sunuyorum.