Naruto Sivas’ta! Meşhur anime karakterlerin sergisi ilgi çekti

Sivas'ta bir lise öğretmeni öğrencilerinin yoğun ilgiyle izlediği anime dizilerden yola çıkarak sergi açtı.

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi'nde Resim Öğretmeni Tolga Barış, öğrencilerinin Japonya'ya ait olan anime kültürüne ilgisini fark etti.

Anime kültürünü araştıran Barış, öğrencilerin ilgisiyle sanatı bir araya getirdi. İlginin yoğun olduğu anime kültürünü kullanarak "Sinematik Resimler" sergisini açtı.

Lise öğrencilerinin kendi yeteneklerini kullanarak hazırladığı anime tablolar Üniversite’nin İletişim Fakültesi binasında öğrencilerle buluşturuldu.

Lise ve üniversite öğrencilerinin açılan sergiye ilgisi yoğun oldu.

SİVAS'TA BİR İLK

Sivas'ta bunun bir ilk olduğunu belirten Barış, "İletişim Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Projenin adı: "Sinematik Resimler".

Buradaki görevliler ile birlikte geliştirdiğimiz bu proje, Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencileri ile beraber çocukların çok fazla rağbet duyduğu anime kültürü hakkında bir çalışma yaptık.

Çocukların ve gençlerin bu konuya ilgili olduklarını biliyorduk. Şu anda öğrencilerin okullarda manga okuduklarını, manga kitaplarını takip ettiklerini biliyorduk.

İlgileri olduklarını da biliyorduk. Hem güzel bir ürün ortaya çıkarmak hem de üniversite ortamını görmelerini sağlamak amacıyla, üniversitenin 50’nci yıl kutlamalarında ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü sanat projeleri etkinliğinde önemli bir rol aldık.

Selçuk Anadolu Lisesi olarak, yaklaşık 17 eserimiz var. Sosyal Bilimler Lisesi olarak da 23 eserimiz bulunuyor.

Çalışmaların çoğu, 70 santimetre boyunda, akrilik tekniğiyle yapılmıştır. Üst üste boyama tekniğiyle ortaya çıkan güzel eserlerdir.

Anime kültürünün yeni seçilmiş olması ve üniversite ile birlikte böyle bir projeye ortak olmamız nedeniyle Sivas için bu proje bir ilk olarak yapıldı.

Lise öğrencilerini önceden arasından konuya ilgi duyanlar ve yetenekli olanlar arasından seçtik ve bu sayede kaliteli eserler ortaya çıktı.

Sergiyi görenler gerçekten hayrete düşerek öğrencilerin güzel sanatlar seviyesinde olduklarına tanık oldular.

İnanıyorum ki çok güzel eserler ortaya çıktı. Aldığımız tepkiler çok olumlu ve mutluyuz” diye konuştu.