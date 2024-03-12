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Haberler > Kültür - Sanat > Oscar’lık isyan! “Saldırılar dursun” diye kırmızı broşlar taktılar

Oscar’lık isyan! “Saldırılar dursun” diye kırmızı broşlar taktılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oscar’lık isyan! “Saldırılar dursun” diye kırmızı broşlar taktılar

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollywood yıldızları Gazze’de yaşanan soykırıma sessiz kalmadı. Yönetmenler ve oyuncular İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı film gibi izleyen dünyaya Oscar ödüllerinde isyan etti. Oscar törenine ödüllü yönetmen Glazer’ın Gazze’yi destekleyen konuşması damga vurdu.

Sinema dünyasının en gösterişli şovu olan Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosunda sahiplerini bulurken, hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze’ye destek gösterisi hem de ödül konuşmalarında İsrail’in uyguladığı soykırıma gösterilen tepkiler geceye damga vurdu.

Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Holokost’u anlatan “Zone of Interest” filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, “Şu an burada Holokost’un ve Yahudiliklerinin bir işgal hareketi tarafından gasbedilmesini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİN BIRAKIN

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona “Gazze’de ateşkes” talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi. Ünlü oyuncu Youssef yaptığı açıklamada “Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım” dedi.

Oscar’lık isyan! “Saldırılar dursun” diye kırmızı broşlar taktılar - 1. Resim

HOLLYWOOD'DA GAZZE'YE DESTEK

Oscar töreninin yapıldığı salonun önünde toplanan göstericiler Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler “Özgür Filistin” ve “Gazze’de hemen ateşkes” şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi. Gösteri sebebiyle trafik durdu, ödül töreni de bir süre geç başladı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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