Araştırmacı mimar Mehmet Emin Yılmaz, Balkanlar’da kiliseye dönüştürülen Türk eserlerinin sayısının yeni bulgularla en az 550’ye ulaştığını açıkladı. Yılmaz, çalışmalarını dijital ansiklopediye dönüştürmeye hazırlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Araştırmacı mimar Mehmet Emin Yılmaz, yıllardır Osmanlı coğrafyasında kiliseye dönüştürülen Türk eserlerinin izini sürüyor. 2010’da başladığı araştırmada özellikle Balkanlarda kiliseye dönüştürülmüş 334 eser olduğunu tespit eden Yılmaz, bunu “Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri” adıyla kitap hâline getirmişti. Mehmet Emin Yılmaz, 2023’e gelindiğinde bu yapıların sayısının 451 olduğunu ortaya çıkardı.

YENİ BİLGİLER SAYIYI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Yılmaz, yakın zamanda Balkan ülkelerinde yaptığı araştırmalarda edindiği yeni belge ve bilgilerle en az 550 Türk eserinin kiliseye dönüştürüldüğünü tespit etti. Yılmaz, Balkan ülkelerini köy köy incelemek istediğini kaydederek bu rakamın ne yazık ki artabileceğini söyledi.

Mevzuya dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Yılmaz “Araştırmalarım genişledikçe kiliseye çevrilen eserlerin sayısı artıyor. Ancak tespit edilen 550 eserin hepsi kullanımda değil. Ayakta kalıp kilise olarak kullanılan yapıların yanı sıra 1924’ten sonra Hristiyan mabedi yapılıp daha sonra tamamen yıkılan binalar da mevcut” diye konuşuyor.

Farklı yapıların dönüştürüldüğünü söyleyen Mehmet Emin Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor:

Kiliseye dönüştürülen yapılar sadece camilerden oluşmuyor; aralarında türbeler ve tekkeler de var. Bazı minareler ve saat kuleleri ise çan kulesine çevrilmiş. Enteresan örnekler olarak Osmanlı çeşmelerinin ‘hazne’ denilen su depoları, Hristiyanların ‘naos’ ismini verdikleri dua edilen yerlere dönüştürülmüş.

Türk eserlerinin en çok Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’da kiliseye çevrildiğini kaydeden Yılmaz “Araştırmalarım devam ediyor. Bunun yanı sıra Balkanlardaki yerel tarihçilerin araştırmalarıyla da yeni bilgiler elde ediyoruz. Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Midilli’de naos’a (dua yeri) dönüştürülen Türk çeşmesi.

DİJİTAL ANSİKLOPEDİ HAZIRLANACAK

Mehmet Emin Yılmaz, kiliseye dönüştürülen Türk eserlerine dair bilgi ve fotoğrafl arı, dijital bir ansiklopedi olarak internet üzerinden erişime sunmayı planladıklarını da sözlerine ilave ediyor.

