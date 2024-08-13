Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Pompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! İtalya Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu

Pompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! İtalya Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Pompei&#039;den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! İtalya Vezüv&#039;deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü belirlenen 2 kişinin kalıntıları tespit edildi.

E-Journal'ın kazı çalışmaları hakkında yayınladığı makaleye dayandırdığı haberinde, Pompei Antik Kenti'nde 79 yılındaki Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlama sırasında yatak odasına sığınan bir erkek ve bir de kadına ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Pompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu - 1. Resim

Haberde, kadının, altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan küçük bir hazine ile altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerin olduğu bir yatakta yatarken bulunduğu kaydedildi.

Pompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu - 2. Resim

Bu kalıntılar, kazılarda ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular arasına eklendi.

MS. 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor.

Pompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu - 3. Resim

Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, turistlerin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldüSakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sardes kazıları savaşın izlerini buldu! Lidya ve Pers Krallığı'nın Thymbra Muharebesi Manisa'da yaşandı - Kültür - SanatSardes kazıları savaşın izlerini buldu! Lidya ve Pers Krallığı'nın Thymbra Muharebesi Manisa'da yaşandıManisa'da bitmeyen arkeolojik kazı: Sardes! Paranın bulunduğu antik şehir 160 yıldır kazılıyor - Kültür - SanatManisa'da bitmeyen arkeolojik kazı: Sardes! Paranın bulunduğu antik şehir 160 yıldır kazılıyorKars Valiliği'nden fethinin 960'ıncı yıl dönümüne özel Ani tanıtım filmi dikkat çekti - Kültür - SanatAni etkinliklerine Barış Arduç'lu klip!109 yıldır unutulmadı! Çanakkale Cephesi'nin 57'nci Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in ailesinden aldığı mektubun ardından şehit olduğu ortaya çıktı - Kültür - Sanat57'nci Alay Komutanı unutulmadı! Şehadetinde çarpıcı detay:Arapça kitaplar fuarda bir arada - Kültür - SanatArapça kitaplar fuarda bir aradaTürkçe ve akif âşığıydı! Mehmet Doğan hayatını kaybetti - Kültür - SanatTürkçe ve akif âşığıydı! Mehmet Doğan hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...