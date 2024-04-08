Remzi Yılmaz'dan dördüncü sergi, otizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’

Remzi Yılmaz, otizm spektrum bozukluğuyla mücadele eden genç bir sanatçı... 15 senedir resim yapan Yılmaz, sanatta profesyonel bir ruha bürünerek dördüncü sergisine imza attı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 24 yaşındaki sanatçının “Tanıdık Yüzler” adlı son sergisi ise İstanbul Barın Han’da açıldı. Bağımsız sanat platformu Maumau’nun düzenlediği sergi; Yılmaz’ın günlük hayatını masalsı bir anlatım biçimiyle ortaya koyuyor. Sanatçının çizimleri ve seramik eserleri, sergide sanatseverlere sunuluyor. İnsan varoluşunda derin izler bırakan ve güvenlik hissi veren unsurları farklı bir bakış açısıyla sunan sergi, izleyicileri zamansız bir alanda tekinsizlikle tanıştırıyor. Sergideki eserler, otizm spektrum bozukluğuyla yaşayan kişilerin potansiyelini göstererek toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamayı da hedefliyor. Küratörlüğünü Sultan Burcu Demir ve Caner Yedikardeş’in üstlendiği “Tanıdık Yüzler” sergisi, 4 Mayıs’a kadar görülebilecek.