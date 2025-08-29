Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Roller değişti, güller soldu! Aykırı bir evlilik filmi

Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch gibi Hollywood’un iki tecrübeli oyuncusunu bir araya getiren “Güller” (The Roses) renkli evliliğin bir çiçek gibi soluşunu kara mizah ve aykırı unsurlarla resmediyor…

Yönetmenliğini Jay Roach’un üstlendiği eser, aslında 1989’da Michael Douglas ile Kathleen Turner’ın başrollerini paylaştığı “Güllerin Savaşı” filminin tekrar çevrimi… Ancak eser hem hikâye hem de üslup bakımından ilkinden çok farklı!

Filmde geçen hikâye şöyle: Usta bir mimar olan Theo ile inanılmaz pasta ve yemekler hazırlayan ev hanımı Ivy, herkesin kıskandığı İngiliz bir çifttir. Ancak Theo, tasarladığı binanın çökmesinin ardından işsiz kalır. Bu esnada hayallerini gerçekleştirmek için küçük bir restoranı işletmeye başlayan Ivy, evin idaresini ve iki çocuğunun mesuliyetini tamamen kocasına bırakır. Artık parayı kadın kazanmakta, çamaşırları ise Theo yıkamaktadır! Fakat roller değişip maddiyat merkeze konduktan sonra evin düzeni de değişir, imrenilen çiftin hayatı kâbusa döner!

“Güller” kapitalizmin ve modern hayatın ilişkiler üzerindeki tesirlerini ustalıklı oyunculuklar ve kara mizah sayesinde çarpıcı şekilde resmediyor. Buna rağmen “aşırı aykırı üslup” seyir zevkini baltalıyor, rahatsız ediyor. Filmdeki ton geçişleri problemli, bazı anlar ise derinlikten mahrum…

