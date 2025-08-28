Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Park yaparken tarih buldular: Kepçenin altından 'Apollon' çıktı

Park yaparken tarih buldular: Kepçenin altından 'Apollon' çıktı

Park yaparken tarih buldular: Kepçenin altından 'Apollon' çıktı
Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan çevre düzenlemesi sırasında, antik döneme ait kabartmalı taş levha (stela) bulundu. At üzerinde bir asker figürü bulunan eserin, 10 yıl önce mevkiye getirildiği iddia edildi. Belediye Başkanı Ahmet Hakan açıklama yaptı.

Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında, dolgu toprak içerisinde kabartmalı bir taş bulundu.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk tespitlerin ardından durum Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen uzman ekipler, antik eseri, incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Üzerinde asker tasviri ve "Apollon'un oğlu asker" yazısının bulunduğu stelanın bulunduğu dolgu toprağının, 10 yıl önce Çal'ın Kumral mevkiinden getirildiği öne sürüldü.

"BULUNTUNUN GEÇMİŞİMİZE IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUZ"

Eser hakkında bilgi veren Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Mahallemizde park düzenlemesi sırasında antik döneme ait olduğu düşünülen bir taş levha bulundu. Ekiplerimiz derhal yetkililere bilgi vererek taşın güvenli bir şekilde müze müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çal, tarih dolu bir ilçemizdir ve bu buluntunun geçmişimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

