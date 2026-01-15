Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, yurt dışına giden mühendis, bilim adamı ve uzmanların tekrar Türkiye’ye dönmeye başladığını söyledi.

Savunma sanayiinde nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılmasının stratejik bir öncelik hâline geldiğini kaydeden Görgün, 2023’te yurt dışına giden 339 mühendise karşılık sadece 47 dönüş yaşandığını, 2025 itibarıyla ise bu dengenin ilk defa pozitife döndüğünü açıkladı.

Görgün, “2025’te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 uzmanımız yeniden ekosistemimize katıldı. Başvurulardaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da gösteriyor” ifadelerini kullandı. Savunma Sanayii Akademisinin faaliyetlerine de değinen Görgün, 214 farklı eğitimle 3 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaşıldığını, 890’dan fazla lise öğrencisinin ise 26 farklı eğitim aracılığıyla savunma sanayiiyle tanıştırıldığını söyledi.

Savunma Kariyer Platformu’nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturduğunu aktaran Görgün, gençler için dijital bir kariyer rehberi oluşturulduğunu kaydetti.

