Yurt dışına giden mühendisler Türkiye’ye geri dönüyor
Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, yurt dışına giden mühendis, bilim adamı ve uzmanların tekrar Türkiye’ye dönmeye başladığını söyledi.
- Savunma sanayii için nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılması stratejik bir önceliktir.
- 2025 yılında yurt dışına giden 98 mühendise karşılık 190 uzman ekosisteme katılarak mühendis dönüş dengesi ilk kez pozitife döndü.
- Dönüş başvurularında yaklaşık üç kat artış kaydedildi.
- Savunma Sanayii Akademisi, 3.400'den fazla üniversite ve 890'dan fazla lise öğrencisine eğitimler aracılığıyla ulaştı.
- Savunma Kariyer Platformu, 250 binden fazla kullanıcıyı 320'den fazla firmayla buluşturarak dijital bir kariyer rehberi sunuyor.
Savunma sanayiinde nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılmasının stratejik bir öncelik hâline geldiğini kaydeden Görgün, 2023’te yurt dışına giden 339 mühendise karşılık sadece 47 dönüş yaşandığını, 2025 itibarıyla ise bu dengenin ilk defa pozitife döndüğünü açıkladı.
Görgün, “2025’te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 uzmanımız yeniden ekosistemimize katıldı. Başvurulardaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da gösteriyor” ifadelerini kullandı. Savunma Sanayii Akademisinin faaliyetlerine de değinen Görgün, 214 farklı eğitimle 3 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaşıldığını, 890’dan fazla lise öğrencisinin ise 26 farklı eğitim aracılığıyla savunma sanayiiyle tanıştırıldığını söyledi.
Savunma Kariyer Platformu’nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturduğunu aktaran Görgün, gençler için dijital bir kariyer rehberi oluşturulduğunu kaydetti.