Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Avrupa savunma pazarına resmen giriş yaptı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İspanya ile yapılan ilk ihracat anlaşmasının 30 uçak üzerinden ve yaklaşık 90 milyar TL (2,6 milyar avro) seviyesinde olduğunu duyurdu. Anlaşmayla birlikte HÜRJET, bir Avrupa ve NATO ülkesinin envanterine giren ilk Türk jet eğitim uçağı oldu.

HÜRJET İÇİN İSPANYA İLE TARİHİ ANLAŞMA

Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET için İspanya ile 30 uçaklık ihracat anlaşması yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşmanın toplam bütçesinin 2,6 milyar avro seviyesinde olduğunu duyurdu.

"Geçtiğimiz hafta savunma sanayiinde 2025 yılının ihracat rekoru kırdığını ve 2025 yılının sonunda da bu ihracat rakamının güncellenerek açıklanacağını ifade etmiştik. İnşallah 3 Ocak günü bu rakam son 2025 yılı rakamları kamuoyu ile paylaşılmış olacak."

Sözleşme, Türkiye savunma sanayiinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek katma değerli ihracat adımlarından biri.

İSPANYOLLAŞTIRILMIŞ HÜRJET PAKETE DAHİL

Anlaşma kapsamında HÜRJET’ler, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre güncellenecek.

İspanyollaştırılmış versiyon, teslimat paketinin bir parçası olacak. Uçaklarla birlikte ileri seviye pilot eğitimi, yer tabanlı simülasyon sistemleri, bakım ve idame altyapısı ile uzun vadeli operasyonel destek de sağlanacak.

İspanya Bakanlar Kurulu, 2030 yılına kadar 168 yeni uçak ve helikopteri kapsayan 3,68 milyar euroluk daha geniş bir savunma modernizasyon girişiminin parçası olarak, Airbus Defence and Space'e Hürjet'in satın alınması için 1,04 milyar euro (1,2 milyar dolar) sıfır faizli kredi tahsis eden 848/2025 sayılı Kraliyet Kararnamesini onaylamıştı.

YAŞLANAN F-5M FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK

Hürjet, "Gelişmiş Uçuş Entegre Eğitim Sistemi - Entegre Eğitim Sistemi Programı" (ITS-C) kapsamında İspanya'nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak. Jetler, İspanyol havacılık ve savunma şirketlerinin katılımıyla İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilecek.

AİRBUS’TAN HÜRJET HAMLESİ

İspanya Savunma Bakanlığı, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yeni entegre harp eğitim sistemi için Airbus Defence and Space’i lider olarak seçti. Program, Türkiye’nin millî jet eğitim uçağı HÜRJET üzerinden hayata geçirilecek. Airbus süreci ulusal koordinatör olarak yürütecek, TUSAŞ ise HÜRJET’in üreticisi olarak projede yer alacak.

Çalışma kapsamında mevcut F-5 filosu devre dışı bırakılacak, 30 adet HÜRJET envantere girecek. Uçakların teslimatı, sertifikasyonu, İspanya’da dönüşüm merkezi kurulması ve Talavera la Real Hava Üssü’ndeki eğitim altyapısının yenilenmesi aynı paket içinde yer alacak. İlk teslimatların 2028-2029 döneminde başlaması, dönüşüm sürecinin ise 2035’e kadar tamamlanması planlanıyor.

TESLİMATLAR 2028’DE BAŞLIYOR

Program çerçevesinde HÜRJET teslimatlarının 2028 yılında başlaması planlanıyor. Üretim süreci TUSAŞ tesislerinde yürütülecek. Teslimatların 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. HÜRJET, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine giren ilk Türk jet eğitim uçağı olacak.

TÜRKİYE SAVUNMA İHRACATINDA YENİ EŞİK

HÜRJET anlaşması, Türkiye’nin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir hava platformunun Avrupa pazarında tercih edilmesi, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen ve yön veren ülke konumunu güçlendirdi.

AVRUPA VE NATO PAZARINA GÜÇLÜ GİRİŞ

TUSAŞ ve Airbus iş birliğiyle yürütülen süreç, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. HÜRJET’in İspanya semalarında görev alacak olması, Türk savunma sanayiinin küresel rekabette geldiği noktayı net biçimde ortaya koydu.

TÜRKİYE GÖKYÜZÜNDE OYUN KURUCU KONUMDA

HÜRJET ihracatıyla birlikte Türkiye, yalnızca platform satan değil; entegre eğitim, teknoloji ve uzun vadeli destek sunan bir savunma sanayii ülkesi olarak öne çıktı.

