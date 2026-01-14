Batı edebiyatının kurmaca eserlerindeki İstanbul izlerini ortaya koyan Meşher’in “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sergi, 18 Ocak’a kadar Beyoğlu’nda görülebilecek.

Hazırlayan: Murat Öztekin - İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar” konserleri iki genç sanatçı ile devam ediyor. 19 Ocak akşamı İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde Ozan Ali Bilgili (klarnet) ve Derin Zehra Erdem (piyano) sahnede olacak.

TRT tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleşecek olan “12 Punto 2026”ya başvurular başladı.

