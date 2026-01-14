Video platformu YuoTube, çocuk hesaplarının kısa videolar (Shorts) izleme süresini kısıtlama veya tamamen engelleme yetkisini ebeveynlere vermeye hazırlanıyor.

Google’ın sahibi olduğu YouTube genç ve çocuk hesaplarıyla ilgili izleme süresi sınırlama özelliği de dahil olmak üzere yeni ebeveyn kontrolleri sunmaya hazırlanıyor.

Yeni güncellemeyle veliler, denetimleri altında hesaplarda Shorts izlemeyi tamamen kapatabilecek. 13-17 yaş arası kullanıcılar için ise mola verme ve yatma vakti hatırlatıcıları artık varsayılan olarak gelecek.

Platform ayrıca, gençlere ve çocuklara yaşlarına uygun ve "zenginleştirici" videolar önermek üzere yeni ilkeler de getiriyor.

Çocuk hesapları ebeveyn hesaplarına bağlı, kendi e-posta adresleri veya şifreleri yok. YouTube, kullanıcıların mobil uygulamada hesaplar arasında geçiş yapabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl YouTube, yaşa uygun bir deneyimler sunabilmek için bir hesabın gence ait olup olmadığını tahmin eden yaş tahmin teknolojisini tanıtmıştı.

