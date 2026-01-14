TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut imarlı arsa fiyatlarında yaşanan gelişmeler hem kendi evini yapmak isteyenler hem de inşaat firmaları tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde 2025 yılına bakıldığında, konut imarlı arsalarda ortalama metrekare fiyatı %20,38 oranında artış gösterdi. Endeksa tarafından ölçülen bu veri, geçen yıl %30,89 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE’nin altında kaldı. Böylece arsa fiyatlarında geçen yıl “reel kayıp” yaşandı.

ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI Bu arada 2024 yılını 5 bin 486 TL’den tamamlayan ortalama arsa metrekare satış fiyatı, Aralık 2025’te 6.604 TL’ye yükseldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR Türkiye’de konut fiyatlarının daha yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Aralık 2025 verilerine arsa fiyatlarının son 1 yıllık dönemde en çok arttığı iller ve bu illerde ortalama arsa fiyatları şöyle ölçüldü: -Diyarbakır: 8.193 TL/m2 (%54,50) -Van: 5.024 TL/m2 (%51,60) -Manisa: 6.162 TL/m2 (%34,16)

-Trabzon: 7.059 TL/m2 (%30,75) -Mardin: 6.342 TL/m2 (%28,64) -Konya: 3.353 TL/m2 (%28,42) -Adana: 6.427 TL/m2 (%27,55) -Malatya: 5.233 TL/m2 (%26,55)

-Denizli: 7.284 TL/m2 (%25,85) -Ankara: 5.300 TL/m2 (%24,09) -Balıkesir: 7.416 TL/m2 (%24,03) -Erzurum: 4.785 TL/m2 (%23,42) -Gaziantep: 6.593 TL/m2 (%19,81)

-Ordu: 9.618 TL/m2 (%19,40) -Aydın: 8.243 TL/m2 (%19,24) -Hatay: 8.215 TL/m2 (%17,37) -Muğla: 10.328 TL/m2 (%17,14) -Kayseri: 4.046 TL/m2 (%16,94)

-Samsun: 9.028 TL/m2 (%16,84) -Sakarya: 4.551 TL/m2 (%15,98) -Bursa: 8.326 TL/m2 (%15,59) -İzmir: 12.400 TL/m2 (%14,92) -Kahramanmaraş: 5.408 TL/m2 (%14,89)

-Antalya: 10.772 TL/m2 (%14,51) -Kocaeli: 9.774 TL/m2 (%13,14) -İstanbul: 19.416 TL/m2 (%13,05) -Şanlıurfa: 6.007 TL/m2 (%9,42) -Eskişehir: 7.688 TL/m2 (%8,25)

3 ŞEHİR ENFLASYONU YENDİ “Büyükşehir” kategorisinde sadece Diyarbakır, Van ve Manisa, değer artışları ile yıllık enflasyonu geride bıraktı. Trabzon ise yaklaşık olarak enflasyonda başa baş değer artışı ile öne çıktı. Diyarbakır ve Van’da konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama yıllık yükselişin %50’nin de üzerinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL SON SIRALARDA İstanbul ise geçen yıl konut imarlı arsalarını en az prim yaptığı iller arasında yer aldı. Mega kentte yıllık artış %13 ile sınırlı kaldı. Ancak İstanbul, 19 bin 416 TL’lik ortalama metrekare fiyatı ile en pahalı şehir olarak öne çıktı.

