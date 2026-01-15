Türkiye’nin her adımını Atina yakından takip ediyor. Yunanistan merkezli Banking News, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de artan etkisi ve Pakistan ile kurduğu stratejik ortaklığı “kâbus” olarak tanımladı.

Yunan basınına göre bu tabloyu ortaya çıkaran üç kritik hamle bulunuyor. Banking News, Suriye’de Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin derinleştiğine, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile hızlı müdahale gücü kurma hazırlığında olduğuna ve Türkiye’nin müttefiki Pakistan’ın Libya’da General Halife Hafter’in güçleriyle askerî bağlar geliştirdiğine dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin İsrail’in Yunanistan’a uzanması planlanan EastMed doğalgaz boru hattı projesiyle aynı döneme denk gelmesinin, Atina ve Tel Aviv’de endişeleri artırdığı belirtildi. Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerinin, boru hattının güzergâhını doğrudan kestiği vurgulandı.

Ankara’nın nükleer güç olan Pakistan’la kurduğu yakınlığın ise askerî ve stratejik bir caydırıcılık olduğunun altı çizildi.

