TCL Electronics’in alt markası olan ama aynı zamanda Çin’in en büyük 5. büyük TV üreticisi olan iFFALCON, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Ömer Temür / İSTANBUL - U65, U95a, U75a ve S55 modellerini tüketiciyle buluşturan marka premium bir TV deneyimi vadediyor. iFFALCON Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, Türkiye’nin genç nüfusu, dijital içerik tüketimi ve güçlü eğlence kültürüyle iFFALCON’un vizyonunu en iyi yansıtan pazarlardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye yolculuğumuzu kısa vadeli bir giriş olarak değil, uzun vadeli ve kararlı bir büyüme stratejisinin parçası olarak görüyoruz. 2028 yılında Türkiye’deki genç tüketiciler arasında en çok satan TV markalarından biri olmayı, 2030 itibarıyla ise satış hacmi açısından Türkiye’nin lider TV markası konumuna ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’deki her aile için erişilebilir premium izleme deneyimi sunmak” dedi. iFFALCON Türkiye Satış Direktörü Tamer İşisağlam ise 81 ilde servis ağı ile Türkiye’de uzun vadeli, güvene dayalı bir marka deneyimi inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

iFFALCON, 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere U95A ve U75A TV modelleri için ön sipariş veren tüketicilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki ilk tüketicilere Arsenal forması ile TOD platformunda 2 aylık abonelik veya Arsenal & iFFALCON logolu futbol topu hediye edilecek.

