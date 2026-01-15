Çinli iFFALCON Türkiye pazarına giriş yaptı
TCL Electronics’in alt markası olan ama aynı zamanda Çin’in en büyük 5. büyük TV üreticisi olan iFFALCON, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.
- iFFALCON, U65, U95a, U75a ve S55 modelleriyle Türkiye'de premium bir TV deneyimi sunuyor.
- Türkiye'yi genç nüfusu ve dijital içerik tüketimi nedeniyle önemli bir pazar olarak görüyor ve uzun vadeli büyüme stratejisi izliyor.
- 2028'de genç tüketiciler arasında en çok satan, 2030'da ise satış hacminde Türkiye'nin lider TV markası olmayı hedefliyor.
- Türkiye'deki her aile için erişilebilir premium izleme deneyimi ve 81 ilde servis ağıyla güvene dayalı bir marka deneyimi inşa etmeyi amaçlıyor.
- 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında U95A ve U75A TV modelleri için ön sipariş verenlere özel kampanya ile Arsenal forması veya futbol topu hediye edilecek.
Ömer Temür / İSTANBUL - U65, U95a, U75a ve S55 modellerini tüketiciyle buluşturan marka premium bir TV deneyimi vadediyor. iFFALCON Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, Türkiye’nin genç nüfusu, dijital içerik tüketimi ve güçlü eğlence kültürüyle iFFALCON’un vizyonunu en iyi yansıtan pazarlardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye yolculuğumuzu kısa vadeli bir giriş olarak değil, uzun vadeli ve kararlı bir büyüme stratejisinin parçası olarak görüyoruz. 2028 yılında Türkiye’deki genç tüketiciler arasında en çok satan TV markalarından biri olmayı, 2030 itibarıyla ise satış hacmi açısından Türkiye’nin lider TV markası konumuna ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’deki her aile için erişilebilir premium izleme deneyimi sunmak” dedi. iFFALCON Türkiye Satış Direktörü Tamer İşisağlam ise 81 ilde servis ağı ile Türkiye’de uzun vadeli, güvene dayalı bir marka deneyimi inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
iFFALCON, 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere U95A ve U75A TV modelleri için ön sipariş veren tüketicilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki ilk tüketicilere Arsenal forması ile TOD platformunda 2 aylık abonelik veya Arsenal & iFFALCON logolu futbol topu hediye edilecek.