Konya’nın Beyşehir ilçesi Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerinde öğle saatlerinde hareket halinde olan bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden kadın sürücü aracını durdurarak dışarı çıkarken, alevler kısa sürede motor bölümünü sardı. Olay yerindeki dumanı gören esnaf Hasan Soylu, iş yerindeki yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangın tüm aracı sarmadan söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, söndürme işleminin ardından otomobil vatandaşların yardımıyla boş bir alana itildi. Sürücünün büyük endişe yaşadığı ve şehir merkezinde hareketli dakikalara neden olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

