Rus Ressam Shadrin: Türkiye elinde mücevher taşıyor

Milletlerarası sanat fuarı Art Contact önceki gün İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde dördüncü edisyonuyla kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’den ve dünyadan onlarca sanatçının eserleriyle katıldığı fuar; 26 Mayıs’a kadar devam edecek. Art Contact’ta küratör ve sanatçı Aygül Okutan’ın öncülüğünde Rus sanatçıların eserleri de sergileniyor. Nemrut ve Harran gibi Türkiye’nin tarihî ve kültürel lokasyonlarını dolaşarak eserler üretmeye başlayan Rus sanatçı Aleksandr Shadrin de onlardan biri...

Gazetemizin sorularına cevap veren ressam Shadrin, bütün dünyadaki milletlerin kendilerine has geleneksel kültürlerine hayran olduğunu, bu yüzden Türkiye’den ilham alarak resimler yaptığını söylüyor. Şanlıurfa’daki tarihî “Harran Evleri”ni de resmeden Rus sanatçı “Türkiye, değerli taşları avucunun içerisinde tutan biri gibi. Burada çok derin ve katmanlı kültürler var. Bu mirasın korunması gerekiyor. Ben de Türkiye’de evimde gibi hissedip kolayca çalıştım. Zaten şaheserler böyle çıkar; âdeta kendiliğinden oluşur” ifadelerini kullanıyor

HAT SANATI SONSUZ

Türkiye’ye geldikten sonra hat sanatı eğitimi alan ve modern hat eserlerine imza atan Rusya Müslümanlarından sanatçı Zalina Khutsistova da eserlerini fuarda sergiliyor. Khutsistova “Hat sanatı sonsuz bir sanat ve Allah’a yaklaşmanın bir yolu” diyor. Osetya’da workshop’lar yaptığını kaydeden Khutsistova, Rusların hat sanatına rağbet gösterdiğini söylüyor.