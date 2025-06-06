Sahnede kampanya! Tiyatrolar bu yaz açık

Tiyatro Kooperatifi , “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyasını başlatıyor. Normalde birçok sahnenin kapalı olduğu haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca, kooperatife dâhil tiyatrolar seyirciyle buluşmaya devam edecek.

MURAT ÖZTEKİN - Kampanya çerçevesinde “Bir bilet alana ikinci bilet yüzde 50 indirimli” uygulaması ile seyircilerin tiyatroya erişimini kolaylaştırmak hedefl enirken “Askıda Bilet” ile de öğrenciler ücret ödemeden oyunları seyredebilecek.

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Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve sanatçı Mert Fırat “Kampanya, sadece bir yaz sezonu projesi olmanın ötesine geçerek, sahne sanatlarının sürdürülebilirliği, gençlere ulaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefini de taşıyor” ifadelerini kullandı.